北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグでポルトガルがコロンビアと0-0で引き分け、勝ち点5の組2位で決勝トーナメント進出を決めた。この試合、41歳のFWクリスティアーノ・ロナウドが派手にバイシクルシュートを披露。得点にはならなかったものの、世界のサッカーファンを驚かせた。直後、国際中継で抜かれたポルトガルの女性ファン2人がX上で世界の熱視線を集めている。

前半38分、ペナルティエリア内で味方の放ったシュートが相手GKに弾かれ、浮き球に。これに反応したロナウドが体を反転させ、バイシクルシュートを放った。惜しくも相手DFに当たり得点はならなかったものの、41歳とは思えぬ衝撃プレーに会場は騒然。その直後だった。

国際中継では客席の様子が映された。ポルトガルのユニホームを着て目鼻立ちの整った女性が顔を覆うようにして、隣のよく似た顔の女性も親指を咥えるようにして悔しさを露わに。この2人が、美貌も相まってX上で試合途中から話題になり始めた。

スポーツ予測市場プラットフォームの「ポリマーケット・スポーツ」は「ロナウドのもう少しで得点となったバイシクルキックに反応するポルトガルファンたち」と紹介し、海外ファンからは「これがこの試合唯一のハイライト」「双子に違いない」「彼女たちは今夜、ネットを嵐のように席巻するだろう」「文字通りこの試合で最高のパート」「彼女たちは双子か？」「彼女たちのインスタアカウントを教えてくれ」との声が殺到した。

世界各国であらゆる言語の投稿が出回り、彼女たちが双子と指摘する声も相次いでいる。

世界で最も大きなスポーツイベントの一つ、サッカーW杯はたびたび客席のサポーターが注目される。前回カタールW杯はクロアチアのイバンナ・ノールさんが話題になり、インスタのフォロワーが300万を超えるまで激増。インフルエンサーとしての地位を確立し、人生が変わった。



（THE ANSWER編集部）