「高校野球が７回制になっても生徒は成長できる」…改革に賛成の甲子園常連校の指揮官が訴えたいこと

460団体、約１万3000人へのアンケートでは７割が反対

真夏の暑さ対策として日本高等学校野球連盟（以下、日本高野連）が’28年春の導入を見据える７回制――。白熱した議論が進むなか、５月30日に開催された１回目の「意見交換会」において、大阪桐蔭の西谷浩一監督（56）は、「断固反対」という姿勢を貫いた。

そんななか、７回制の導入に条件付きではあるものの賛成するという意見を表明する監督が現れた。

西谷監督同様、甲子園常連校の私学指揮官として２回目の意見交換会に参加したのが仙台育英の須江航(すえわたる)監督（43）だ。

まず、冒頭で前週の西谷監督の発言を意識するように、こう話した。

「私は７回制に対して断固反対、あるいは賛成という立場を明確にせず、皆さんの意見に耳を傾けてきた」

日本高野連は７回制に関するアンケートを実施し、70％が「反対」だったという報告をしていた。一方、須江監督も独自の調査を行い、驚くことに460団体、約１万3000人から回答があったという。

「現場の指導者や高校生たちと話していると、とても『７割が反対』という感じがしなかった」

具体的な数字は明かさなかったが、話しぶりからは７割を大きく上回る野球人が反対であったことがうかがえた。

「昨年、10回という大変な労力をかけて検討会議を実施されてきましたが、残念ながらその内容がうまく伝わっていないということをアンケート結果から思いました。

次の100年を考えて、現状の価値観で大会を継続していくのが大変難しいということは、検討会議の皆さんと同じ考えです。一度、立ち止まって、追加検討をすべきだと私は思いますが、聖域まで踏み込む構造改革をしないことには反対です」

わざわざ回りくどい言葉を使って、条件付きで７回制に賛成するとの意思表示は、反対派を慮(おもんぱか)ってのことだろう。バランス感覚に長けた須江監督らしい表現だ。

「私は中学軟式野球の指導が長く、７回制でも生徒が成長できるということは体感しています。高校野球の開催場所の変更が可能なのか、開催時期の変更は可能なのか。その上でインフラの整備はできるのか。新球場を建設するというのは夢みたいな話ですが、そういうことはできないのか。

すでに議論は尽くされているかもしれませんが、今言ったようなことがかなわなかった時に、いよいよ７回制に向けて皆が真剣に向き合って、実現していくのが良いかと思います」

中学野球の指導者として日本一を経験したあと高校野球監督に転じ、’22年夏の甲子園を制した須江監督の発言は、７回制を受け入れがたいとする西谷監督とは対極の主張といえた。

また、須江監督は学校によって部員数や力量の格差が広がっている現状に鑑(かんが)みて「すべての学校が同じレギュレーションで試合をするのは限界」とも話し、甲子園を目指さない形の高校野球も提案。

これには前高校日本代表監督で、前日大三高監督の小倉全由氏（69）が「やはり高校球児は甲子園を目指すべき」と反論し、熱い議論が展開された。

７回制にするくらいなら「コールド採用」を

筆者はこの春、前県立岐阜商監督で、現在は枚方ボーイズの監督を務める鍛治舎巧(かじしゃたくみ)氏（75）を訪ね、意見を求めた。

県立岐阜商、早稲田大、松下電器とアマチュア野球のエリート街道を歩み、熊本の秀岳館でも指揮した鍛治舎監督もやはり、７回制には反対だった。

「（７回制が採用されている）Ｕ-18Ｗ杯は短期間で数多くの試合を、時間内で終える必要があるから仕方ない一面がある。だけど夏の甲子園は配慮された日程となっているし、野球というスポーツの試合中の半分の時間（攻撃の間）は日陰に座っている。

炎天下で前後半を走り続けるサッカーのインターハイは８日間で６試合を戦う。それに比べれば球児は恵まれているし、守られている」

７回制よりも先に取り組むことがあるというのが鍛治舎氏の考えだ。

「ようやくＤＨ制がこの春より採用されましたが、甲子園でも７回コールドを採用すれば大差がついて試合が長引くことを避けられるし、ベンチ入り選手の数も25人にすればいいと進言したことがある。『用意するメダルがちょっと増えるぐらい良いじゃないですか』とね（笑）」

高校野球の現場は、７回にイニング数を減らすことに反対の意見で占められている。だが、時勢は７回制導入に向けて蠢(うごめ)いている。

誰もが抱いている疑問を意見交換会の席で口にしたのは、やはり西谷監督だった。

「これだけ反対している人が多いのに、７回制にしようと言っている人はいったい誰なのか。それが見えないです。高野連の会長さんでしょうか？ 主催者（である朝日新聞や毎日新聞）でしょうか？」

賛成派も反対派も、高校球児を守りたいという想いは同じだ。だからこそ、両者は相容れないのかもしれない。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

取材・文・PHOTO：柳川悠二（ノンフィクションライター）