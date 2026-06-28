スウェーデン戦後の行動が反響

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）の決勝トーナメント初戦でブラジルと対戦する。16強進出を懸けた大一番に注目が集まる一方で、ネット上ではスウェーデン戦後のピッチで目撃された39歳長友佑都の行動に反響が広がっている。

注目を浴びたのは激闘の末、1-1で終えた試合後のワンシーンだった。

場内を周回し、会場に駆け付けた日本ファンへ挨拶した選手たち。ピッチ脇の通用口へそのまま引き揚げていく中で、長友だけはピッチ方向へくるりと回ってからその場で一礼。自身5度目の大舞台に立てた感謝を示すような振る舞いだった。

NHK中継でも映った場面。ベテランのさりげない行動がネット上で反響を呼び、視聴者から熱い眼差しが向けられていた。

「長友選手がピッチ去る時にお辞儀してたの流石」

「大事だよね、そーゆうの」

「ピッチに対してお辞儀をしていたのが印象的だった」

「ピッチにお辞儀しててめっちゃ日本を感じた」

「最後にピッチに向かってお辞儀してた。人柄がわかるね」

「きちんとお辞儀した。素敵すぎる」

「お辞儀をしてから、ピッチを去る、こういうところだよ！素晴らしい！ブラボー」

日本初の5大会連続選出となったDF長友は、自身が持つ日本代表のW杯歴代最多出場数を16試合に伸ばした。NHKの試合後インタビューでは「W杯、マンマミーア、マンマミーア」と首を振りながら感慨深げに語っていた。



（THE ANSWER編集部）