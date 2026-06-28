芸能界入りのきっかけにも……『ホンジャマカ』石塚英彦の「心打たれた洋画」

映画から大切なことを教わりました

みなさん、ごきげんよう。知らない街で太っている人について行くと、９割の確率で焼き肉屋に辿り着く石塚英彦です。

さて今回は、私が感動した映画（洋画）をいくつかご紹介させていただきます。子供の頃は、テレビでほぼ毎日「○○洋画劇場」「○○ロードショー」を観ることができました。

その後、ＶＨＳやＤＶＤでお気に入りの作品が購入可能になり、現在はネットでいつでも映画を観られるようになりました。自分がやりたいけど出来ないことをやってくれたり、見たことのない世界を見せてくれたり、自分には無い考え方を教えてくれたり、映画からは色々な影響を受けてきました。

まず挙げたいのが、高校生のときに映画館で観た『ロッキー』です。シルヴェスター・スタローン（79）演じるボクサーが、愛する恋人のために自堕落な自分を変えようと戦う作品です。作品の内容もさることながら、すべての観客がエンドロールが終わるまで席を立たず、客席が明るくなった瞬間、場内が拍手で包まれたのが強く印象に残っています。私が芸能界で活躍したいと思うキッカケとなった作品です。

二つ目の作品は『天国から来たチャンピオン』です。まだ映画館に指定席が無かったころの作品だったので、館内に居残り、３回続けて観ました。ウォーレン・ベイティ（89）演じるアメリカンフットボール選手が一度事故死した後、青年実業家の肉体を借りて残りの人生を生きるという物語です。彼はある女性と恋に落ち、大恋愛に発展しますが、そのさなかに肉体の期限が切れてしまう。突然の別れに落ち込む女性の前に現れたのは――。続きは本編を観てください。なぜ私が３回続けて観たか、おわかりいただけると思います。

トム・ハンクス（69）主演の『フォレスト・ガンプ／一期一会』も外せません。障害をものともせず、誰よりも誠実に生きる男の半生を描いた作品。母を愛し、恋人を愛し、仲間を愛することの素晴らしさを教えてくれます。自分の心を軌道修正したいときにピッタリでしょう。

同じくトム・ハンクス主演の『グリーンマイル』も名作。アメリカの刑務所の死刑囚舎房内で起きる、特殊能力をもつ囚人と看守たちとの交流を描いた作品。中でも、特殊能力をもつ囚人役のマイケル・クラーク・ダンカン（享年54）が素晴らしい。大きな体にオーバーオールを着ているシーンを観たとき、勝手に自分と重ねてしまいました。一見、悪人に見えるのですが、実は人の病気を治す能力があったり、命を復活させる力があったり、誰よりも善人なのです。この作品から、聞いた話で人を判断したり、外見で人を判断したりしてはいけないと学びました。

最後は『モンスターズ・インク』です。今から25年前に公開された、『ディズニー』と『ピクサー』によるアニメーション映画。舞台となるのは、子供の「悲鳴」をエネルギーに変換する会社『モンスターズ・インク』。主人公のサリーたちは子供を怖がらせる生活を送りますが、「ブー」と呼ばれる女の子との出会いから世界が変わっていきます。ちなみに、サリーの日本語吹き替えは、私が担当しています。作品が公開されたとき、長男を連れて映画館に行くも「字幕版が観たい」と言われ、頭をポンとやった記憶があります。

皆さんもぜひ映画をご覧ください。人生が少し良い方向に進むかもしれません。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している