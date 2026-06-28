

乃木坂46「是非に及ばず」MVサムネイル

乃木坂46が28日、7月22日にリリースする42ndシングル「是非に及ばず」のMUSIC VIDEOを乃木坂46 Official YouTubeチャンネルで公開した。

【動画】公開された乃木坂46『是非に及ばず』ミュージックビデオ

「是非に及ばず」はCDリリースに先駆けて6月13日に先行配信された楽曲で、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務めることでも話題となっている。

今回のMusic Videoは楽曲の持つ”パンク”な世界観を表現した乃木坂46にとっても意欲的なMVに。レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」と共に感情を開放しているシーン、そしてラストシーンのスクラップに囲まれながら力強く踊るメンバーの姿は必見。Music Videoの監督は渡邊直が務めた。

また、センターを務めた一ノ瀬は「是非に及ばず」Music Video撮影を「自分のまだ出したことのない表情や雰囲気を出すことができ、新しい扉を一つ開けたような感覚があります。」と撮影を振り返っている。

本日18時30分から放送されるテレビ東京『テレ東音楽祭2026夏』では「是非に及ばず」をテレビ初歌唱する。