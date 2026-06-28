北中米Ｗ杯は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメント（Ｔ）に進出する３２チームが出そろった。

出場チーム数が３２→４８チームに増えた今大会。１次Ｌの７２試合で２１５ゴールが生まれた。１試合平均２・９９点。前回の２２年カタール大会（６４試合１７２点）の同２・６９点を大幅に上回るペースで量産されている。

３試合合計のチーム得点数トップはフランスの１０点。ハットトリックはメッシ（アルゼンチン）、Ｊ・デービッド（カナダ）、デンベレ（フランス）の３人が達成し、エムバペ（フランス）ら２人がマークした前回大会を超えた。

また、レッドカードは通算１０枚に上り、前回大会の４枚を大幅に上回った。開幕戦のメキシコ―南アフリカ戦では両チーム合わせて３枚が提示され、物議を醸した。パラグアイのＭＦアルミロンはトルコ戦で相手選手に抗議した際に口元を隠し、相手選手との対立状況で口を覆う行為を禁止する新ルールが適用されて一発退場したことが話題となった。

８大会連続８度目出場の日本はＦ組２位で通過し、決勝Ｔ１回戦で優勝５度のブラジルと対戦する。前回大会覇者でＪ組１位のアルゼンチンは同１回戦で初出場のカボベルデ、前回大会準優勝でＩ組１位のフランスはＦ組３位のスウェーデンとそれぞれ当たる。