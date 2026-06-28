山下達郎、シアター・ライヴがアンコール上映決定 ソロデビュー50周年記念、全国25館で
映画館で山下達郎のライブ映像が楽しめる『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』のアンコール上映が決定した。全国25館で8月14日から2週間限定上映される。
【写真】山下達郎が取材現場に持参した私物の『SONGS』と「DOWN TOWN」オリジナル盤
『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』は2012年に初公開され、話題を呼んだ作品。同年8月に全国11劇場で公開され、各劇場で7〜9日間という短い上映期間でありながら、興行収入1億1000万円を記録した。その後、全国19劇場で1週間のみの追加上映を実施し、最終的に動員6万1675人、興行収入1億5000万円というヒットを記録した。
その後、ファンの熱い要望に応える形で、2019年にアンコール上映、2021年のコロナ禍には配信公開が実現。いずれも短期間での限定公開で商品化もされておらず、再び上映が望まれていた中、山下達郎のソロデビュー50周年という記念すべき年に、再々上映が実現することとなった。
■『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』上映館
8月14日（金）〜2週間予定
北海道・札幌シネマフロンティア
青森・イオンシネマ新青森
岩手・フォーラム盛岡
秋田・AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
山形・ムービーオンやまがた
福島・イオンシネマ福島
宮城・MOVIX仙台
新潟・T・ジョイ新潟万代
石川・金沢コロナシネマワールド
埼玉・MOVIXさいたま
千葉・T・ジョイ蘇我
東京・新宿バルト9
東京・T・ジョイPRINCE品川
神奈川・横浜ブルク13
静岡・シネシティザート
愛知・ミッドランドスクエア シネマ
京都・T・ジョイ京都
大阪・T・ジョイ梅田
島根・T・ジョイ出雲
広島・広島バルト11
愛媛・シネマサンシャイン衣山
福岡・T・ジョイ博多
熊本・熊本ピカデリー
鹿児島・鹿児島ミッテ10
沖縄・ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添
【写真】山下達郎が取材現場に持参した私物の『SONGS』と「DOWN TOWN」オリジナル盤
『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』は2012年に初公開され、話題を呼んだ作品。同年8月に全国11劇場で公開され、各劇場で7〜9日間という短い上映期間でありながら、興行収入1億1000万円を記録した。その後、全国19劇場で1週間のみの追加上映を実施し、最終的に動員6万1675人、興行収入1億5000万円というヒットを記録した。
■『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』上映館
8月14日（金）〜2週間予定
北海道・札幌シネマフロンティア
青森・イオンシネマ新青森
岩手・フォーラム盛岡
秋田・AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
山形・ムービーオンやまがた
福島・イオンシネマ福島
宮城・MOVIX仙台
新潟・T・ジョイ新潟万代
石川・金沢コロナシネマワールド
埼玉・MOVIXさいたま
千葉・T・ジョイ蘇我
東京・新宿バルト9
東京・T・ジョイPRINCE品川
神奈川・横浜ブルク13
静岡・シネシティザート
愛知・ミッドランドスクエア シネマ
京都・T・ジョイ京都
大阪・T・ジョイ梅田
島根・T・ジョイ出雲
広島・広島バルト11
愛媛・シネマサンシャイン衣山
福岡・T・ジョイ博多
熊本・熊本ピカデリー
鹿児島・鹿児島ミッテ10
沖縄・ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添