『山下達郎シアター・ライヴ　PERFORMANCE　1984-2012』アンコール上映 キービジュアル

写真拡大

　映画館で山下達郎のライブ映像が楽しめる『山下達郎シアター・ライヴ　PERFORMANCE　1984-2012』のアンコール上映が決定した。全国25館で8月14日から2週間限定上映される。

【写真】山下達郎が取材現場に持参した私物の『SONGS』と「DOWN TOWN」オリジナル盤

　『山下達郎シアター・ライヴ　PERFORMANCE　1984-2012』は2012年に初公開され、話題を呼んだ作品。同年8月に全国11劇場で公開され、各劇場で7〜9日間という短い上映期間でありながら、興行収入1億1000万円を記録した。その後、全国19劇場で1週間のみの追加上映を実施し、最終的に動員6万1675人、興行収入1億5000万円というヒットを記録した。

　その後、ファンの熱い要望に応える形で、2019年にアンコール上映、2021年のコロナ禍には配信公開が実現。いずれも短期間での限定公開で商品化もされておらず、再び上映が望まれていた中、山下達郎のソロデビュー50周年という記念すべき年に、再々上映が実現することとなった。

■『山下達郎シアター・ライヴ　PERFORMANCE　1984-2012』上映館
8月14日（金）〜2週間予定

北海道・札幌シネマフロンティア
青森・イオンシネマ新青森
岩手・フォーラム盛岡
秋田・AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
山形・ムービーオンやまがた
福島・イオンシネマ福島
宮城・MOVIX仙台
新潟・T・ジョイ新潟万代
石川・金沢コロナシネマワールド
埼玉・MOVIXさいたま
千葉・T・ジョイ蘇我
東京・新宿バルト9
東京・T・ジョイPRINCE品川
神奈川・横浜ブルク13
静岡・シネシティザート
愛知・ミッドランドスクエア シネマ
京都・T・ジョイ京都
大阪・T・ジョイ梅田
島根・T・ジョイ出雲
広島・広島バルト11
愛媛・シネマサンシャイン衣山
福岡・T・ジョイ博多
熊本・熊本ピカデリー
鹿児島・鹿児島ミッテ10
沖縄・ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添