◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン 3―1 ヨルダン（2026年6月27日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、連覇を狙うアルゼンチンがヨルダンに3―1で快勝し、3戦全勝で決勝トーナメントへ進んだ。FWリオネル・メッシ（39＝マイアミ）は途中出場して3戦連発となる今大会6点目をマーク。W杯新記録の7試合連続ゴールを達成し、通算19得点として自らが持つW杯最多記録を更新した。

24日に39歳の誕生日を迎えたメッシが千両役者ぶりを発揮した。既に1位通過を決めていたチームは前戦から先発9人を変更し、メッシもベンチスタートとなった。2―1と1点差に迫られた後半15分、メッシがピッチに登場すると、7万人以上の観衆が集まったダラス競技場はヒートアップ。同30分、ゴール正面のFKでヨルダンの壁の間をグラウンダーで抜く技ありの一撃を決めると、場内は興奮のるつぼと化した。

W杯では前回22年カタール大会から7試合連発。1958年大会のフォンテーヌ（フランス）と70年大会のジャイルジーニョ（ブラジル）の6試合連続得点を上回る、史上初の快挙となった。粘るヨルダンを突き放すゴールともなり、メッシについて問われたスカロニ監督は「毎回、質問されるたびに少し気まずい状況になる。もう何と答えたらいいのか分からない」と笑うしかなかった。

初戦のアルジェリア戦でW杯最年長ハットトリックをマーク。第2戦のオーストリア戦でも2点を挙げ、クローゼ（ドイツ）の16点を抜いてW杯単独最多得点記録を樹立した。最高のムードで決勝トーナメントへ向かうチームについて、この日先制ゴールを挙げたMFロセルソ（ベティス）は「正直言って、毎日彼のプレーを見ていると、興奮するし、刺激をもらうし、多くの人が影響を受ける。だから、彼がこんな感じで活躍している姿こそが僕たちにとって凄く大事なんだ」と力説した。アルゼンチンは決勝トーナメント1回戦（7月3日＝日本時間同4日）で、初出場で32強入りしたカボベルデと対戦する。