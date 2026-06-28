シンガー・ソングライター山下達郎（73）の、ベストパフォーマンスを1本にまとめ、2012年（平24）に劇場公開した「山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984−2012」の、再アンコール上映が28日、決定した。全国25館で、8月14日から2週間限定のプレミアム上映となる。

「山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984−2012」は、一部の音楽リスナーだけが見ることができた84年からのライブ映像と、初出しとなった12年ツアーからのライブ映像で構成された門外不出の秘蔵映像に、山下自らがシネコン用にリマスタリングを施した最高の音質をプラス。ライブ映像が1度も商品化されたことがない、山下にとっては異例の作品だ。12年8月に公開すると、全国11館、かつ各館7〜9日間という短い上映期間ながら、驚異の興行収入（興収）1億1000万円を記録。その後、全国19劇場で1週間のみの追加上映も実施し、最終的には同1億5000万円、動員6万1675人と大ヒットした、伝説の1本だ。

その後、ファンの熱い要望に応える形で、19年に全国8劇場で2週間のアンコール上映、コロナ禍に見舞われた21年9月3〜12日には配信での公開が実現した。その後も、商品化はされておらず、再上映が望まれていた中、山下にとってソロデビュー50周年という、キャリアの節目となる記念すべき年に再々上映が実現する。

特別興行のため、全国一律料金となり、鑑賞料金は2500円（税込み）。前売り券の販売はない。チケットの発売開始日は、各劇場のHPで確認できる。上映劇場は、以下の通り。

◆東京 新宿バルト9、T・ジョイPRINCE品川

◆神奈川 横浜ブルク13

◆埼玉 MOVIXさいたま

◆千葉 T・ジョイ蘇我

◆静岡 シネシティザート

◆新潟 T・ジョイ新潟万代

◆宮城 MOVIX仙台

◆福島 イオンシネマ福島

◆岩手 フォーラム盛岡

◆秋田 AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

◆山形 ムービーオンやまがた

◆青森 イオンシネマ新青森

◆北海道 札幌シネマフロンティア

◆大阪 T・ジョイ梅田

◆京都 T・ジョイ京都

◆広島 広島バルト11

◆島根 T・ジョイ出雲

◆愛媛 シネマサンシャイン衣山

◆愛知 ミッドランドスクエア シネマ

◆石川 金沢コロナシネマワールド

◆福岡 T・ジョイ博多

◆熊本 熊本ピカデリー

◆鹿児島 鹿児島ミッテ10

◆沖縄 ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添