アルゼンチンがもっとも“幸運な組み合わせ”か 決勝トーナメント出揃ったW杯で「奇妙な記録更新」も含めて現地注目
アルゼンチン代表は28日、北中米ワールドカップのグループJ第3戦でヨルダン代表と対戦した。
前半からジョバニ・ロ・チェルソ、ラウタロ・マルティネスのゴールで2点をリードしたアルゼンチンは、55分に1点を返されて反撃を受ける。それでも途中出場したリオネル・メッシが80分に直接FKを決めて3-1で勝利した。
グループJを無傷の3連勝で終え、決勝トーナメントへ好発進となった前回王者には、20年ぶりの偉大な記録更新がかかっている。
「アルゼンチンは特に幸運な組み合わせにより、決勝トーナメント32強でカーボベルデ、決勝トーナメント16強に進出すればオーストラリアかエジプト、準々決勝に進出すればスイス、アルジェリア、コロンビア、ガーナのいずれかと対戦することになるため、この記録を破るチャンスがあると自信を持っているだろう」
前回のカタールW杯でもアルゼンチンはサウジアラビアに不覚を取るなど順風満帆とまではいかなかった。このままの勢いを維持したまま、ベスト4、そして決勝まで再びのし上がっていくかもしれない。