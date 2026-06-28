土壇場で追いついたオーストリア　アルジェリアとドロー photo/Getty Images

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MATCH 69　グループJ第3戦

2026年６月28日 11:00キックオフ（会場：カンザスシティスタジアム)

アルジェリア3-3オーストリア

共に1勝1分けの3位アルジェリアと2位オーストリア、決勝トーナメント進出残り２枠を決める重要な一戦となった。試合は28分、ダビド・アラバのロングフィードに反応したマルコ・アルナウトビッチが相手GKとの一対一を制しオーストリアが先制。しかし前半終了間際、ラフィク・ベルガリがボックス内で巧みなドリブルから相手DF2人を振り切り、左足を振ってアルジェリアが同点に追いついた。

迎えた後半、オーストリアは選手を3人交代。すると55分、右サイドからコンラッド・ライマーがグラウンダーのクロスを入れると、走り込んだマルセル・ザビツァーがダイレクトで決めてオーストリアが勝ち越しに成功。だがその5分後、クロスに反応したリヤド・マレズが合わせてアルジェリアが再び追いつく。

撃ち合いとなったゲームだがその後は睨み合う展開に。かと思いきや後半アディショナルタイム、マフレズがこの日２点目となるゴールでアルジェリアが勝ち越しに成功。オーストリアの意表を突き、逆転ゴールを記録した。このままだと敗退が決まるオーストリアは、途中出場のサーシャ・カライジッチがヘッドで同点弾を決める。試合はそのまま終了し3−3のドロー。この結果、オーストリアが2位、アルジェリアが3位になるも、成績上位8チームに入りグループステージを突破した。

［スコア］
オーストリア3-3 アルジェリア

［得点者］
オーストリア
マルコ・アルナウトビッチ（28）
マルセル・ザビツァー（55）
サーシャ・カライジッチ（90+）

アルジェリア
ラフィク・ベルガリ（45）
リヤド・マフレズ（60）（90+）

［ポゼッション］
オーストリア 38%
　
アルジェリア 56%
　
中立 6%

［シュート数］
オーストリア ：10本

アルジェリア：12本

［枠内シュート］
オーストリア：3本

アルジェリア：5本

［イエローカード］

オーストリア
マルコ・アルナウトビッチ

アルジェリア

［レッドカード］

オーストリア

アルジェリア

オーストリア

フォーメーション：［3-4-3］

監督：ラルフ・ラングニック

GK
アレクサンダー・シュラガー（ザルツブルク）

DF
シュテファン・ポッシュ（マインツ）
ダビド・アラバ（レアル・マドリード）
フィリップ・ラインハート（フライブルク）
フィリップ・ムウェネ（マインツ）

MF
ザベル・シュラーガー（RBライプツィヒ）
ニコラス・ザイバルト（RBライプツィヒ）
マルセル・ザビツァー（ドルトムント）
ロマーノ・シュミット（ブレーメン）
コンラッド・ライマー（バイエルン）

FW
マルコ・アルナウトビッチ（レッドスター）

交代出場
45分　マルコ・アルナウトビッチ→ミヒャエル・グレゴリッチュ（アウクスブルク）
　　　　ロマーノ・シュミット→パウル・バナー（PSV）
　　　　ザベル・シュラーガー→フロリアン・グリリッチュ（ブラガ）
62分　ダビド・アラバ→ケビン・ダンソ（トッテナム）
90分　フィリップ・ムウェネ→サーシャ・カライジッチ（LASKリンツ）

アルジェリア

フォーメーション：［4-4-2］

監督：ヴラディミル・ペトコヴィッチ

GK
ウサマ・ベンボット（USMアルジェ）

DF
アイサ・マンディ（リール）
ジャウエン・ハジャム（ヤング・ボーイズ）
ラフィク・ベルガリ（エラス・ヴェローナ）
ラミ・ベンセバイニ（ドルトムント）

MF
フセム・アワール（アル・イテハド）
ファレス・シャイビ（フランクフルト）
ナビル・ベンタレブ（リール）
イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン）

FW
リヤド・マフレズ（アル・アハリ）
アミーヌ・グイリ（マルセイユ）

交代出場

71分　ジャウエン・ハジャム→ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）
　　　アミーヌ・グイリ→ジネディーヌ・ベライド（JSカビリー）
　　　ラフィク・ベルガリ→サミル・シェルギ（パリFC）
90分　フセム・アワール→ファレス・ゲジェミス（フロジノーネ）