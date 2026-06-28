W杯マッチ69］3−3の激闘！ 後半ATにドラマ アルジェリアとオーストリア共に決勝T進出
MATCH 69 グループJ第3戦
2026年６月28日 11:00キックオフ（会場：カンザスシティスタジアム)
アルジェリア3-3オーストリア
共に1勝1分けの3位アルジェリアと2位オーストリア、決勝トーナメント進出残り２枠を決める重要な一戦となった。試合は28分、ダビド・アラバのロングフィードに反応したマルコ・アルナウトビッチが相手GKとの一対一を制しオーストリアが先制。しかし前半終了間際、ラフィク・ベルガリがボックス内で巧みなドリブルから相手DF2人を振り切り、左足を振ってアルジェリアが同点に追いついた。
撃ち合いとなったゲームだがその後は睨み合う展開に。かと思いきや後半アディショナルタイム、マフレズがこの日２点目となるゴールでアルジェリアが勝ち越しに成功。オーストリアの意表を突き、逆転ゴールを記録した。このままだと敗退が決まるオーストリアは、途中出場のサーシャ・カライジッチがヘッドで同点弾を決める。試合はそのまま終了し3−3のドロー。この結果、オーストリアが2位、アルジェリアが3位になるも、成績上位8チームに入りグループステージを突破した。
［スコア］
オーストリア3-3 アルジェリア
［得点者］
オーストリア
マルコ・アルナウトビッチ（28）
マルセル・ザビツァー（55）
サーシャ・カライジッチ（90+）
アルジェリア
ラフィク・ベルガリ（45）
リヤド・マフレズ（60）（90+）
［ポゼッション］
オーストリア 38%
アルジェリア 56%
中立 6%
［シュート数］
オーストリア ：10本
アルジェリア：12本
［枠内シュート］
オーストリア：3本
アルジェリア：5本
［イエローカード］
オーストリア
マルコ・アルナウトビッチ
アルジェリア
［レッドカード］
オーストリア
アルジェリア
オーストリア
フォーメーション：［3-4-3］
監督：ラルフ・ラングニック
GK
アレクサンダー・シュラガー（ザルツブルク）
DF
シュテファン・ポッシュ（マインツ）
ダビド・アラバ（レアル・マドリード）
フィリップ・ラインハート（フライブルク）
フィリップ・ムウェネ（マインツ）
MF
ザベル・シュラーガー（RBライプツィヒ）
ニコラス・ザイバルト（RBライプツィヒ）
マルセル・ザビツァー（ドルトムント）
ロマーノ・シュミット（ブレーメン）
コンラッド・ライマー（バイエルン）
FW
マルコ・アルナウトビッチ（レッドスター）
交代出場
45分 マルコ・アルナウトビッチ→ミヒャエル・グレゴリッチュ（アウクスブルク）
ロマーノ・シュミット→パウル・バナー（PSV）
ザベル・シュラーガー→フロリアン・グリリッチュ（ブラガ）
62分 ダビド・アラバ→ケビン・ダンソ（トッテナム）
90分 フィリップ・ムウェネ→サーシャ・カライジッチ（LASKリンツ）
アルジェリア
フォーメーション：［4-4-2］
監督：ヴラディミル・ペトコヴィッチ
GK
ウサマ・ベンボット（USMアルジェ）
DF
アイサ・マンディ（リール）
ジャウエン・ハジャム（ヤング・ボーイズ）
ラフィク・ベルガリ（エラス・ヴェローナ）
ラミ・ベンセバイニ（ドルトムント）
MF
フセム・アワール（アル・イテハド）
ファレス・シャイビ（フランクフルト）
ナビル・ベンタレブ（リール）
イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン）
FW
リヤド・マフレズ（アル・アハリ）
アミーヌ・グイリ（マルセイユ）
交代出場
71分 ジャウエン・ハジャム→ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）
アミーヌ・グイリ→ジネディーヌ・ベライド（JSカビリー）
ラフィク・ベルガリ→サミル・シェルギ（パリFC）
90分 フセム・アワール→ファレス・ゲジェミス（フロジノーネ）