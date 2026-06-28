MATCH 69 グループJ第3戦



2026年６月28日 11:00キックオフ（会場：カンザスシティスタジアム)



アルジェリア3-3オーストリア



共に1勝1分けの3位アルジェリアと2位オーストリア、決勝トーナメント進出残り２枠を決める重要な一戦となった。試合は28分、ダビド・アラバのロングフィードに反応したマルコ・アルナウトビッチが相手GKとの一対一を制しオーストリアが先制。しかし前半終了間際、ラフィク・ベルガリがボックス内で巧みなドリブルから相手DF2人を振り切り、左足を振ってアルジェリアが同点に追いついた。





迎えた後半、オーストリアは選手を3人交代。すると55分、右サイドからコンラッド・ライマーがグラウンダーのクロスを入れると、走り込んだマルセル・ザビツァーがダイレクトで決めてオーストリアが勝ち越しに成功。だがその5分後、クロスに反応したリヤド・マレズが合わせてアルジェリアが再び追いつく。撃ち合いとなったゲームだがその後は睨み合う展開に。かと思いきや後半アディショナルタイム、マフレズがこの日２点目となるゴールでアルジェリアが勝ち越しに成功。オーストリアの意表を突き、逆転ゴールを記録した。このままだと敗退が決まるオーストリアは、途中出場のサーシャ・カライジッチがヘッドで同点弾を決める。試合はそのまま終了し3−3のドロー。この結果、オーストリアが2位、アルジェリアが3位になるも、成績上位8チームに入りグループステージを突破した。［スコア］オーストリア3-3 アルジェリア［得点者］オーストリアマルコ・アルナウトビッチ（28）マルセル・ザビツァー（55）サーシャ・カライジッチ（90+）アルジェリアラフィク・ベルガリ（45）リヤド・マフレズ（60）（90+）［ポゼッション］オーストリア 38%アルジェリア 56%中立 6%［シュート数］オーストリア ：10本アルジェリア：12本［枠内シュート］オーストリア：3本アルジェリア：5本［イエローカード］オーストリアマルコ・アルナウトビッチアルジェリア［レッドカード］オーストリアアルジェリアオーストリアフォーメーション：［3-4-3］監督：ラルフ・ラングニックGKアレクサンダー・シュラガー（ザルツブルク）DFシュテファン・ポッシュ（マインツ）ダビド・アラバ（レアル・マドリード）フィリップ・ラインハート（フライブルク）フィリップ・ムウェネ（マインツ）MFザベル・シュラーガー（RBライプツィヒ）ニコラス・ザイバルト（RBライプツィヒ）マルセル・ザビツァー（ドルトムント）ロマーノ・シュミット（ブレーメン）コンラッド・ライマー（バイエルン）FWマルコ・アルナウトビッチ（レッドスター）交代出場45分 マルコ・アルナウトビッチ→ミヒャエル・グレゴリッチュ（アウクスブルク）ロマーノ・シュミット→パウル・バナー（PSV）ザベル・シュラーガー→フロリアン・グリリッチュ（ブラガ）62分 ダビド・アラバ→ケビン・ダンソ（トッテナム）90分 フィリップ・ムウェネ→サーシャ・カライジッチ（LASKリンツ）アルジェリアフォーメーション：［4-4-2］監督：ヴラディミル・ペトコヴィッチGKウサマ・ベンボット（USMアルジェ）DFアイサ・マンディ（リール）ジャウエン・ハジャム（ヤング・ボーイズ）ラフィク・ベルガリ（エラス・ヴェローナ）ラミ・ベンセバイニ（ドルトムント）MFフセム・アワール（アル・イテハド）ファレス・シャイビ（フランクフルト）ナビル・ベンタレブ（リール）イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン）FWリヤド・マフレズ（アル・アハリ）アミーヌ・グイリ（マルセイユ）交代出場71分 ジャウエン・ハジャム→ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）アミーヌ・グイリ→ジネディーヌ・ベライド（JSカビリー）ラフィク・ベルガリ→サミル・シェルギ（パリFC）90分 フセム・アワール→ファレス・ゲジェミス（フロジノーネ）