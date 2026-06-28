MATCH 70 グループJ第3戦



2026年6月28日 11:00キックオフ（会場：ダラススタジアム)

アルゼンチン 3-1 ヨルダン



決勝トーナメント最後の枠を争うグループJは、連勝で首位に立つ前回王者アルゼンチンと、連敗ですでにグループ敗退が決まっていながらも強豪に一矢報いたいヨルダンが激突。リオネル・メッシはベンチスタートとなったが、序盤からアルゼンチンがチャンスを確実に仕留めて試合を優勢に進める。





17分、ペナルティエリア手前でFKの絶好期を迎えたアルゼンチンは、キッカーのロ・チェルソが直接シュートを狙う。ボールは綺麗な軌道を描きながらゴールネットに吸い込まれて、アルゼンチンが幸先良く先制に成功する。さらに28分、アルゼンチンはCKのこぼれ球を拾ったジュリアーノ・シメオネがニコラス・タグリアフィコへ縦パスを供給。これを受けたタグリアフィコが左から中央へ折り返すとラウタロ・マルティネスがダイレクトでシュートを放つ。これはポストに直撃し、跳ね返りを頭で反応したマルコス・セネシのシュートはGKに阻まれるも、クリアしようとしたニザル・アルラシュダンのファウルでPKを獲得する。これをマルティネスが落ち着いて決めて、アルゼンチンが追加点を奪った。ヨルダンは前半終盤に2点ビハインドを追う展開ながらも、ボールを支配して攻撃の形を作ろうと尽力する。それでもセットプレイから好機を作るのはアルゼンチン。右サイドからFKのチャンスを得ると、キックにファーから飛び込んだオタメンディが頭で反応する。しかし、これは惜しくも枠の右に外れてしまう。さらにその1分後には、ハーフウェイライン付近でボールを奪うと速攻に転じ、マルティネスのラストパスを受けたフリアン・アルバレスがシュート。これは相手GKの好守に阻まれて得点には至らない。後半もヨルダンが前がかりに攻めて攻勢を仕掛けるも、アルゼンチンが機を見て相手ゴールに迫る。48分にはアルゼンチンに決定機。ボールをゆっくり動かしながらレアンドロ・パレデスの縦パスから最終ラインの背後に抜け出したマルティネスが左から折り返し、最後はロ・チェルソが飛び込んでネットを揺らす。しかし、これはマルティネスがオフサイドの判定でゴールは認められない。それでも54分、中央から巧みなパスワークで崩し切り、右サイドからのイフサン・ハダドのクロスをアルターマリが詰めてヨルダンが1点を返す。直後にアルゼンチンはベンチスタートのメッシを投入。10番がピッチに立つと、スタンドから試合を見守る観客が大いに沸く。65分にはFKのゴール前でFKの決定機を迎えると、メッシが左足を振り抜くものの、シュートは枠を捉えることができない。それでもゴールを決めてしまうのがメッシだ。80分、ペナルティーエリア手前で自ら奪ったFKを冷静に沈めてグループステージ3試合連続、そして代表歴代初となるワールドカップ7試合連続得点を決めて試合を決定づける。後半はなかなか攻めきれなかったものの、メッシの一振りでヨルダンの息の根を止めたアルゼンチン。3-1で勝利し、グループ3連勝で決勝トーナメントへと進めた。［スコア］アルゼンチン 3-1 ヨルダン［得点者］アルゼンチンジョバニ・ロ・チェルソ（19）ラウタロ・マルティネス（31）リオネル・メッシ（80）ヨルダンムサ・アルターマリ（55）ポゼッション］アルゼンチン 66%ヨルダン 28%中立 6%［シュート数］アルゼンチン：13本ヨルダン：5本［枠内シュート］アルゼンチン：4本ヨルダン：1本［イエローカード］アルゼンチンヨルダンモハンマド・アブタハヤザン・アルアラブモハマド・アブズライク［レッドカード］アルゼンチンヨルダンアルゼンチンフォーメーション：［3-4-1-2］監督：リオネル・スカローニGKエミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ）DFマルコス・セネシ（ボーンマス）ニコラス・タグリアフィコ（リヨン）ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）MFレアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）ジオバニ・ロ・チェルソ（レアル・ベティス）エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン）ニコ・パス（コモ）FWフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）ラウタロ・マルティネス（インテル）交代出場60分 パス→アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）60分 マルティネス→リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）60分 ロ・チェルソ→ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード）71分 シメオネ→バレンティン・バルコ（ストラスブール）82分 アルバレス→ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）ヨルダンフォーメーション：［5-4-1］監督：ジャマル・セラミGKヤジード・アブ・レイラ（アル・フセイン）DFアブダラー・ナシブ（アル・ザウラー）フサム・アブダハブ（アル・ファイサリ）ヤザン・アルアラブ（FCソウル）イフサン・ハダド（アル・フセイン）モハンナド・アブタハ（アルクワ・アルジャウィヤ）MFヌール・アルラワブデフ（セランゴール）ニザル・アルラシュダン（カタールSC）アリ・アザイゼー（アル・シャバブ）オデー・アルファフリ（ピラミッズ）FWアリ・オルワン（アル・スィーリーヤ）交代出場HT アザイゼ→ムサ・アルタマリ（レンヌ）HT ファクーリ→マフムード・アルマルディ（アル・フセイン）76分 アルラシュダン→アメル・ジャムース（アル・フセイン）90分 オルワン→モハマド・アブズライク（アル・フセイン）90分 アブダハブ→サリーム・オバイド（アル・ファイサリ）