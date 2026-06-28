俳優の舘ひろし（76）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。舘プロを立ち上げて一番最初にやったことを明かした。

今年、芸歴51年となる舘。「西部警察」や「あぶない刑事」をはじめ、数々の作品で人気を集めた。1983年に入社し、取締役も務めた石原プロが2021年1月に解散。同年3月に、芸能事務所「舘プロ」を設立した。

MCの「極楽とんぼ」の加藤浩次から「どうですか、舘プロ作られて」と聞かれた舘は「そうですね。舘プロを作って、最初のミーティングがあったんですよ。最初のミーティングは、おはぎの注文先」と苦笑した。

石原プロは差し入れなどで「おはぎ」を配ることで有名だったこともあり、加藤も「そうか！ 石原軍団のおはぎ！ そこは引き継がないと」と納得。レギュラーの島崎和歌子も「名物ですもんね」とうなずいた。

「石原プロは専務がずっと“おはぎ、おはぎ”で。だから3つか4つ候補があって、その中で僕が全部食べたんです」と舘。候補から仕入れ先を決めたといい、「決定して。石原プロの時は、粒あんのおはぎが5つ入ってたのを女子から“きな粉を入れろ”と。だから粒あん3つに、きな粉2つ。女性に優しい“舘プロおはぎ”と笑った。