ヒット曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」などで知られる歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが老衰のため6月20日に死去した。91歳だった。所属事務所が28日、発表した。「ヨイトマケの唄」をカバーしたこともある歌手の氷川きよし（48）が自身のインスタグラムで美輪さんを追悼した。

所属事務所によると、亡くなったのは6月20日午前9時30分。この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めていた。約3カ月前に体調を崩してからは自宅で静養を続けていた。通夜、告別式は本人の意向で近親者だけで既に行われた。お別れの会やしのぶ会の予定はない。

氷川は「美輪明宏さんのご冥福をお祈りします」と追悼。「20代の頃北野武監督のテレビ番組でご一緒させていただきわたしの歌を目の前で聴いてくださり。トークではあなたは親孝行でイイ子ね、ウチの子供にしたいわねと言ってくださり嬉しかったです」としのんだ。

「ツーショットで撮影してくださったお写真は宝物で美輪さんのどんなことも乗り越えて素晴らしい歌でご自身を表現し生き方とお人柄と世界観に憧れます」と美輪さんを尊敬。「本当にありがとうございました。ずっと美輪さんは心に生きています。そしてみなさんの心に残り続けます」と結んだ。

ストーリーズのBGMには美輪さんの「ヨイトマケの唄」を流した。