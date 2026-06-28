◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、1次リーグの全日程を終了し、決勝トーナメント（T）進出32チームが出そろった。アジア勢はF組2位の日本とD組2位のオーストラリアの2か国のみが決勝T進出となった。

今大会は1次リーグ各組2位までに加え、3位のうち成績上位8チームの合計32チームが決勝Tへ進出するレギュレーション。この日の行われる6試合を前に、A組3位の韓国、G組3位のイランにも決勝T進出の可能性は残っていた。

最初にL組の試合が行われ、クロアチアに敗れて順位が入れ替わったガーナが勝ち点4で決勝T進出を確定。続くK組の試合でコンゴがウズベキスタンに逆転勝ちして勝ち点4とし、この時点で韓国の決勝T進出は絶たれた。

最後のJ組の試合では勝ち点3で並ぶアルジェリアとオーストリアが激突。後半終了間際にアルジェリアが勝ち越したが、その後オーストリアが追いつき、3−3で引き分けた。その結果、3位グループで8番手につけていたイランが9番手に転落し、史上初の決勝T進出を逃した

9チームが出場したアジア勢で、決勝Tに駒を進めたのは日本とオーストラリアのみとなった。そのほかは欧州勢が13チーム、アフリカ勢が9チーム、南米勢が5チーム、北中米カリブ海勢は開催国の米国、カナダ、メキシコの3チームが勝ち上がった。

＜3位グループ順位＞

☆は決勝トーナメント進出、▼は敗退

(1)☆コンゴ 勝ち点4 得失点差1

(2)☆スウェーデン 勝ち点4 得失点差0(総得点7)

(3)☆ガーナ 勝ち点4 得失点差0(総得点2)

(4)☆エクアドル 勝ち点4 得失点差0(総得点2)

(5)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝ち点4 得失点差-1

(6)☆アルジェリア 勝ち点4 得失点差-2(総得点5)

(7)☆パラグアイ 勝ち点4 得失点差-2(総得点2)

(8)☆セネガル 勝ち点3 得失点差2

(9)▼イラン 勝ち点3 得失点差0

(10)▼韓国 勝ち点3 得失点差-1

(11)▼スコットランド 勝ち点3 得失点差-3

(12)▼ウルグアイ 勝ち点2 得失点差-1

※ガーナとエクアドルの順位はフェアプレースコアで決定