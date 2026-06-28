歌手の新里宏太（30）が28日までに自身の公式Xを更新。ネット上の“疑惑”について言及した。

「生存報告」と書き出した新里。「どうやらSNSやWikipediaの中で旅立ったことになっているようですが…新里宏太元気に生きてます！」と報告した。

「ご心配のご連絡をくださった皆さん、本当にありがとうございました！」と感謝。「そして生きてるので歌います」「7月31日にライブがあります」「元気な姿をぜひ見に来てください」と伝えた。

新里をめぐっては、X上での誤翻訳がもととなり自身が“事故死”したという情報が拡散。現在は修正済みとなっているが、一時はWikipediaでも“死亡”したことになっていた。

所属事務所の「モンスターファーム」も公式Xを通じて「新里宏太、元気です。なぜかSNSだけでなくWikipediaまで一昨日が『享年』になっておりますが、本人は本日も元気に仕事をしております」と報告し疑惑を否定。「ご心配いただいた皆様、ありがとうございます。引き続き、新里宏太をよろしくお願いいたします。誤情報にはご注意ください」と呼びかけた。

新里は11年開催の第24回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに。13年にはテレビアニメ「ONE PIECE」の主題歌に起用された「HANDS UP！」でメジャーデビューし、同年の「第55回輝く!日本レコード大賞」で最優秀新人賞を受賞した。