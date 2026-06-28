新幹線“東京-大阪”は「往復で買えば安い」と信じてたのに…2026年3月で「往復割引」が廃止の上、そもそも対象は“601キロ”!? 安く買うなら、窓口でなくネット購入？「お得な買い方」の新常識

東京～新大阪は「もともと割引対象外」という残酷な事実

そもそも、JRの「往復割引」とはどのような制度だったのでしょうか。

以前のルールでは、同じ区間を往復で利用する場合、片道の営業キロが「601キロ以上」あれば、行きの乗車券と帰りの乗車券がそれぞれ1割引になっていました。

ここが最大の落とし穴です。東京～新大阪間の営業キロは552.6キロで、もともと601キロの基準に届いていませんでした。

つまり、過去においても、東京～新大阪間では往復割引は1円も適用されていなかったのです。それにもかかわらず、「往復＝安い」というイメージだけで窓口へ行き、割引ゼロの正規料金（のぞみ指定席の通常期で往復2万9440円、最繁忙期には往復3万240円）を全額支払っていた人は多かったのではないでしょうか。



追い打ちをかける悲劇！ 2026年3月に「往復割引」自体が完全消滅

東京～新大阪間を利用する人にとっては「もともと対象外」でしたが、東京から兵庫県の西明石駅以遠（岡山や博多など）へ向かう人にとっては、往復割引は強力な節約術でした。

しかし、2026年3月13日をもってJRグループ各社は紙の「往復乗車券」の発売を終了し、それに伴い片道601キロ以上の往復割引も完全に廃止されました。

この制度改定により、日本全国どの区間を乗ろうとも、「窓口で、往復で買うだけで自動的に安くなる」という魔法は使えなくなりました。

インターネット予約の普及や、チケットレス化を進めるための合理化が理由とされていますが、駅の窓口や券売機で切符を買う習慣が抜けない中高年層にとっては、実質的な値上げとして家計に重くのしかかっています。

図表1



筆者作成



窓口で買うのはもう古い!? 新常識の「お得な買い方」3選

往復割引という制度が過去のものとなった今、正規料金の負担を少しでも減らすためには、新しい買い方の常識を身につける必要があります。

・インターネット予約の「早割」を徹底活用する

現在は「窓口で買う」という行為そのものが、もっとも損な選択肢になりつつあります。JRが提供する「スマートEX」などのネット予約では、乗車日の21日前までに予約することで大幅に安くなる早割商品が用意されています。早めに予定を確定させることが、最大の節約に直結します。

・宿泊を伴うなら「新幹線パック」を利用する

出張や旅行でホテルに泊まるのであれば、旅行会社が販売する「新幹線＋宿泊」のダイナミックパッケージが圧倒的にお得です。往復割引がなくなった今、新幹線代を単体で安くするのは限界がありますが、セットプランであれば、宿泊費込みで正規の新幹線往復代金より安くなることも珍しくありません。

・「ポイント還元」を意識した支払いを行う

割引そのものが減っている以上、支払いで得られるポイントを最大化することも重要です。鉄道系のクレジットカードを利用し、予約で得られるポイントを次回の乗車に充てるなど、これからは「割引」ではなく「還元」で実質的なコストを下げる意識が求められます。



まとめ

「往復で買えば安くなる」という常識は、東京～大阪間においては最初から存在せず、往復割引があった区間においても2026年3月をもって完全に終焉を迎えました。

これからの時代は、窓口で受け身のまま切符を買うのではなく、自らインターネット予約やパッケージプランという情報を積極的に取りに行く姿勢が必要です。次回の新幹線利用の際は、自身の思い込みを一度捨てて、最新の予約システムを賢く活用してください。



出典

東海旅客鉄道株式会社 往復乗車券及び連続乗車券の発売終了日等について

西日本旅客鉄道株式会社 JRおでかけネット きっぷのルール

エクスプレス予約 EX早得21

スマートEX 気軽にネット予約で新幹線を利用するなら

執筆者 : 西村和樹

2級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP2級）、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士