友人の葬儀が「家族葬だから」と“参加不可”！ 親しかったので「せめて供花を」と思うのですが“迷惑になる”でしょうか？ 家族葬に気持ちを伝える方法と“注意点”を解説

家族葬でも供花を贈っていいの？

家族葬だからといって、必ずしも供花が禁止というわけではありません。

家族葬とは、「どこまでの人を招くか」「どんな規模で行うか」を遺族側が自由に決める葬儀スタイルのひとつです。そのため、家族葬でも供花を受け付けている場合があります。

供花を友人に贈る場合、一般的な相場は1基あたり1万5000円～2万円程度とされており、スタンド花などになると2万円以上になることもあります。ただし、家族葬では会場規模が小さい場合も多く、大きな供花がかえって目立ってしまうケースもあります。供花を贈る場合でも、事前確認をしたほうが安心かもしれません。

しかし近年は「供花辞退」「香典辞退」と案内されるケースも増えており、その背景には、遺族の負担を減らしたいという考えがあります。供花が届くと、お礼や管理の対応が必要になる場合があり、式場の広さによっては飾れる数にも限りがあります。

特に家族葬では、「静かに見送りたい」「身内だけで落ち着いて過ごしたい」という意向を重視する傾向があるため、辞退の案内がある場合は、その意思を尊重することが大切だといえるでしょう。



「供花辞退」と書かれていた場合はどうする？

案内状や連絡で「供花・香典は辞退します」と明記されていた場合、基本的には贈らないほうがよいでしょう。「親しい仲だから特別に」と考える人もいるかもしれませんが、遺族としては全員に同じ対応をしたいと考えている可能性もあります。一人だけ受け取ると、ほかの人との兼ね合いが難しくなることもあるでしょう。

また、葬儀会場によっては、外部からの供花を受け付けていない場合もあります。無理に贈ってしまうと、かえって遺族側に負担をかけてしまう可能性もあるため注意が必要です。

迷った場合は、葬儀会社や遺族に確認する方法もありますが、葬儀前後は遺族も忙しく、精神的にも負担が大きい時期です。確認の連絡自体が負担になることもあるため、辞退の記載があるなら、そのまま受け止める配慮も大切でしょう。



供花以外で気持ちを伝える方法はある？

「何もしないのは寂しい」と感じる場合、供花以外でお悔やみの気持ちを伝えるようにしましょう。例えば、四十九日を過ぎた頃に、お線香や小さなお供えを贈るのもひとつの方法です。葬儀直後は慌ただしくても、落ち着いた頃に届く心遣いが、遺族の支えになることもあります。

3000円～5000円程度の進物用線香や、お菓子、お茶などを贈ったり、手紙やメッセージを送ったりするのもいいでしょう。特に家族葬では、参列者が限られるため、「故人が周囲から大切に思われていた」と伝わる言葉が、遺族にとって慰めになることもあります。



遺族の気持ちを尊重することが大切

家族葬では、「供花を贈りたい」という気持ちと同じくらい、「遺族の意向を尊重すること」も大切です。特に「供花辞退」と案内されている場合は、「負担だから遠慮してほしい」という意思表示でもあります。

気持ちを伝える方法は、供花だけではありません。後日あらためてお悔やみを伝えたり、手紙やお供えを贈ったりするのも弔い方です。大切なのは、「形式」よりも、相手を思いやる気持ちだということを念頭に置いておきましょう。

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級