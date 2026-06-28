今年も遠征勢が優勢か、それとも地元岩手勢が意地を見せるのか。3歳スプリント王を決める一戦「第14回ハヤテスプリント」が30日、盛岡競馬場で行われる。

2018年に地方競馬全国交流となって以降は遠征馬が7勝を挙げ、岩手勢は1勝のみ。昨年も遠征馬が上位4着までを独占しており、今年も遠征勢が主役を担いそうだ。

中心は園田のエイシンリガーズ。門別時代から重賞戦線で上位争いを演じ、園田移籍後は3勝2着1回3着1回と安定した成績を残している。目下2連勝と勢いも十分で、初の左回りや長距離輸送は課題となるが、総合力ではメンバー上位の存在だ。

門別のサヨナキドリも有力候補。1200メートルでは9戦4勝、2着2回、3着1回と高い適性を誇り、前走は古馬相手を快勝して弾みをつけた。得意条件で悲願の重賞初制覇を狙う。

地元勢はジェイエルビットに期待

船橋のフークアンビションは鋭い末脚が魅力。前走の若潮スプリントでは3着と重賞でも好走し、左回り1200メートルへの条件替わりは歓迎材料。展開がはまれば差し切りまで十分だろう。

迎え撃つ岩手勢ではジェイエルビットに注目。前走ウイナーカップで2着と巻き返しを見せ、地元勢では最も上位進出が期待される存在。交流重賞となって以降は遠征馬優勢のレースだが、地元の意地を見せられるかにも注目したい。レースの発走は18時10分。