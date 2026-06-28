IVEユジン、ワンショル私服ショット＆平成プリクラ公開「肩のラインが綺麗」「オフ感最高」と話題
【モデルプレス＝2026/06/28】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が6月26日、自身のInstagramを更新。東京ドーム公演後のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】K-POP人気アイドル「ドキッとした」美肩チラリのオフ私服姿
ユジンは「ドームのあと」とつづり、6月24日に開催されたワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の東京ドーム公演を終えた後のリラックスした姿を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つワンショルダーのトップス姿で、生ハムに包まれたマスカットを箸でつまむお茶目な様子や、日本で撮影したと思われる平成プリクラ、緑色のパックを顔に塗ったユニークな自撮りショットなどが収められている。
他にも、美味しそうな食事を楽しむ姿や、メンバーのレイ（REI）との姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「私服ショットも可愛すぎる」「肩のラインが綺麗」「ドキッとした」「プリクラもっとはっきり見てみたい」「オフ感最高」「緑のパックしてても可愛い」「食べてるものがお洒落」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ユジン、ドーム公演後のプライベート姿公開
ユジンは「ドームのあと」とつづり、6月24日に開催されたワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の東京ドーム公演を終えた後のリラックスした姿を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つワンショルダーのトップス姿で、生ハムに包まれたマスカットを箸でつまむお茶目な様子や、日本で撮影したと思われる平成プリクラ、緑色のパックを顔に塗ったユニークな自撮りショットなどが収められている。
◆ユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「私服ショットも可愛すぎる」「肩のラインが綺麗」「ドキッとした」「プリクラもっとはっきり見てみたい」「オフ感最高」「緑のパックしてても可愛い」「食べてるものがお洒落」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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