地方移住への関心はかつてないほど高まっています。公益社団法人「ふるさと回帰・移住交流推進機構」の発表によれば、2025年の移住相談件数は7万3,003件と、前年比18.3%増で5年連続の過去最多を更新しました。都市部の住宅価格高騰や物価上昇を背景に、「地方でゆったり暮らしたい」という需要は確実に広がっています。しかし、移住後の現実はそう単純ではないようです。※事例の人物名はすべて仮名です。

「退職金があれば買える」という計算

「ずっと庭付きの一戸建てに住んでみたかった」

夫・セイタさん（67歳）とナナさん（同い年）にとってそれは、長年の夢でした。結婚以来ずっと都内の賃貸マンション暮らしで、庭も縁側もない2LDKで子育てをしてきました。いつかは土と緑のある暮らしがしたい--その気持ちが、定年退職を機に動き出しました。

セイタさんは製造業の技術職として38年勤務し、65歳で退職。二人の年金は合わせて月17万円で、退職金は1,200万円です。

「都内では到底買えないが、地方なら戸建てが手に入る」

きっかけは、あるテレビ番組でした。地方の古民家を夫婦でリノベーションし、家庭菜園を楽しみながら暮らす様子が特集されていたのです。翌週末、二人はインターネットで物件を探し、300万〜600万円台で購入できる古民家がいくつもあることを知りました。「退職金1,200万円のうち900万円で家を買ってリフォームし、300万円を残しておけば十分だ」。セイタさんはノートに書いた計算をナナさんに見せました。

現地を2回訪れ、縁側から見える山並みと広い庭に心を奪われたナナさんは「ここにしたい」と即決。購入価格600万円の古民家を手に入れ、2年前に移住を完了しました。

退職金をほぼ使い切った理由

最初の誤算はリフォームです。地元の工務店に見積もりを依頼すると、当初予算の300万円で収まると思っていたところ、実際に工事を始めると屋根の補修と土台の腐食対応が必要と判明し、耐震補強も追加されました。結果的にリフォーム費用は600万円まで膨らみました。購入費と合わせて1,200万円--退職金をほぼ使い切ってしまったのです。

「古民家はふたを開けてみないとわからないことが多いと、あとから聞きました」とセイタさんは苦笑いします。

次の誤算は車でした。都内でずっと車を持たず暮らしてきた二人でしたが、移住先ではスーパーにも病院にも車がなければ行けません。セイタさんが1台購入し、送迎を一手に引き受けていました。しかしそれでは、セイタさんが出かけているあいだにナナさんがまったく動けなくなってしまいます。10年以上ペーパードライバーだったナナさんは、セイタさんを助手席に乗せて猛特訓を重ね、自分用の軽自動車をさらに40万円で購入しました。これは当初の計画に入っていなかった出費です。いまや2台の車の保険・ガソリン・車検・維持費で毎月4万円以上かかっています。

そして光熱費です。移住先の冬は都内とは比べものにならない寒さで、断熱性の低い古民家では灯油ストーブとエアコンをフル稼働させなければなりません。冬季の月の光熱費は3〜4万円に達し、都内に住んでいたときの倍以上になりました。

もう一点、夫婦が見落としていたのが、東京への交通費です。子どもが都内に住んでいるため、顔を見にいくにも往復二人で5万円近くの新幹線代がかかります。

2年後、二人が漏らした「本音」

移住から2年が経ち、月の生活費を改めて計算したセイタさんは言葉を失いました。食費・光熱費・車2台の維持費・医療費・交通費を合計すると、月に22〜23万円程度かかっています。年金は17万円。毎月5〜6万円の赤字です。それを賄うはずの「予備の300万円」はすでに消えていました。

都内からの旧友と久しぶりに電話したセイタさんは、酒を飲みながらこう打ち明けました。

「庭は最高だよ、本当に。でも正直、お金のことが頭から離れない。退職金をほぼ使い切っちゃったから、病気でもしたら、どうするんだろうって」

ナナさんにも変化がありました。「移住前は、地域のみなさんとのんびり野菜を育てる生活を想像していました。でも自治会の活動や近所の草刈り、地域のお付き合いが思いのほか多くて。都会から来た私には、ちょっとしんどいこともあります」。庭仕事の楽しさは本物だが、体力的な負担も年々感じるようになっていると言います。

二人が口をそろえて言うのは「移住自体は後悔していない」という言葉です。しかしその直後に続く「でも……」があります。

移住相談7万件超の時代に見えない「お金の現実」

マイナビニュースが2024年に公表した『【地方移住】「やめた人」の7割が3年以内に離脱、最大の理由は？』によると、移住後に後悔した理由の1位は「交通手段が制限され不便だった」、3位は「医療体制が十分でなかった」でした。これはセイタさん夫婦が感じた「車2台が必要」「病院が遠い」という現実とそのまま重なります。

費用の問題も深刻です。古民家のリフォーム費用は部分的な改修でも300〜500万円が相場とされますが、耐震・断熱・水回りなどを含む大規模改修では1,500万円を超えることも珍しくありません。「購入費は安い」と思っても、住める状態にするためのコストが想定を大幅に上回るのは、よくあるケースです。

生活費についても、地方暮らしが必ずしも「安上がり」とはいえません。総務省「家計調査（2025年平均）」によれば、65歳以上の夫婦のみ無職世帯では月約4.2万円の赤字が生じています。年金が月17万円であれば赤字幅はさらに広がり、退職金や貯蓄の取り崩しペースが加速することになります。

「憧れ」を「計画」に変えるために

セイタさん夫婦の経験は、移住を全否定するものではありません。庭付きの暮らし、地域のつながり、自然の豊かさは、都市では得られない本物の価値です。問題は、「憧れ」だけで動いた結果、お金の現実が後から追いかけてきたことです。

田舎移住を老後の選択肢として考えるなら、最低でも次の4点を事前に確認することが欠かせません。

◎古民家の場合はリフォーム費用を多めに見積もる（相場の1.5〜2倍を想定）

◎車の維持費を必ず月次で計算に入れる

◎移住先での光熱費・医療アクセスを現地で確認する

◎都市に残る家族・友人への交通費を年間コストで算出する。

退職金は老後の「最後の砦」でもあります。移住という夢に全額を投じる前に、残す金額の下限を決めておくことが、長期的な安心につながるでしょう。