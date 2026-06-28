美輪明宏さん死去 シャンソン歌手クミコが追悼コメント発表「心から感謝しています」
歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日に死去した。91歳だった。オフィスミワが公式サイトで28日に公表されたのを受け、シャンソン歌手のクミコ（71）が追悼コメントを寄せた。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのをきっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
■クミコ コメント全文
昨日、「みんな同じ人間だねフェス」の舞台で「ヨイトマケの唄」を歌いました。すべての差別に立ち向かう歌は、シャンソンを超えた、紛れもない日本のシャンソンです。歌の有り様を示され、愛、自由、平等、そして勇気を体現された美輪さん。本当にありがとうございました。心から感謝しています。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
■クミコ コメント全文
昨日、「みんな同じ人間だねフェス」の舞台で「ヨイトマケの唄」を歌いました。すべての差別に立ち向かう歌は、シャンソンを超えた、紛れもない日本のシャンソンです。歌の有り様を示され、愛、自由、平等、そして勇気を体現された美輪さん。本当にありがとうございました。心から感謝しています。