『豊臣兄弟！』新たな相関図 本能寺の変に向け…“大幅ガラリ”
仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）は28日、第25回「変事の予兆」を放送する。物語は新章「運命の本能寺編」に突入し、戦国最大の転換点となる「本能寺の変」へ向けて大きく動き始める。同日までに番組公式SNSでは最新版の相関図も公開され、新たな登場人物の追加が視聴者の注目を集めている。
【写真】新たな相関図を公開！
大河ドラマ第65作となる本作は、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長を主人公に据えたオリジナル作品。歴史上、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される“天下一の補佐役”の視点から、豊臣兄弟の絆と天下統一までの歩みを描く。脚本はNHK連続テレビ小説『おちょやん』などを手掛けた八津弘幸氏が担当する。
第25回では、織田信長（小栗旬）の新たな居城・安土城が完成し、祝宴が開かれる。信長は余興として家臣たちに相撲を命じ、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、林秀貞（諏訪太朗）、佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）といった重臣を次々と指名する。しかし、敗れた3人に対し、信長は問答無用で追放を言い渡すという衝撃の展開を迎える。
その理不尽とも思える決断に疑問を抱いた羽柴小一郎こと豊臣秀長（仲野）と羽柴秀吉（池松壮亮）は真意を探り始める。すると、明智光秀（要潤）が信長の胸中を語り始め、物語は本能寺の変へつながる新たな局面へと進んでいく。
あわせて公開された最新版の相関図では、信長を取り巻く人物関係にも変化が見られる。近習の森乱に加え、信長の次男・織田信雄（山脇辰哉）、五男・羽柴秀勝（柊木陽太）が新たに加わり、本能寺編を彩る顔ぶれが明らかになった。中でも信雄役の山脇は、NHK連続テレビ小説『らんまん』への出演でも知られ、大河ドラマ初出演となる。
【写真】新たな相関図を公開！
大河ドラマ第65作となる本作は、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長を主人公に据えたオリジナル作品。歴史上、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される“天下一の補佐役”の視点から、豊臣兄弟の絆と天下統一までの歩みを描く。脚本はNHK連続テレビ小説『おちょやん』などを手掛けた八津弘幸氏が担当する。
その理不尽とも思える決断に疑問を抱いた羽柴小一郎こと豊臣秀長（仲野）と羽柴秀吉（池松壮亮）は真意を探り始める。すると、明智光秀（要潤）が信長の胸中を語り始め、物語は本能寺の変へつながる新たな局面へと進んでいく。
あわせて公開された最新版の相関図では、信長を取り巻く人物関係にも変化が見られる。近習の森乱に加え、信長の次男・織田信雄（山脇辰哉）、五男・羽柴秀勝（柊木陽太）が新たに加わり、本能寺編を彩る顔ぶれが明らかになった。中でも信雄役の山脇は、NHK連続テレビ小説『らんまん』への出演でも知られ、大河ドラマ初出演となる。