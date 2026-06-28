◇プロ野球 セ・リーグ 広島ー阪神(28日、マツダスタジアム)

初回に阪神・森下翔太選手の先制2ランを浴びていた広島。直後に犠牲フライで1点を返すと、2回には佐々木泰選手が同点ソロを放ちました。

佐々木選手は16日の日本ハム戦以来となる、12日ぶりのスタメン起用。「6番・レフト」で出場すると、2回には先頭で打席に向かいます。対する先発は好投を続ける阪神・郄橋遥人投手。佐々木選手は2球目に投じられた外角低めのストレートをライト方向へはじき返しました。打球はぐんぐん伸びると、ライトポールに直撃。一時はこれがホームランか分からず、佐々木選手は驚いた様子でダイヤモンドを一周しました。

その後、審判団自らリプレイ検証。この結果ホームランとなり、佐々木選手のソロアーチで同点に追いつきました。

この一発を振り返り「打ったのはストレート。思い切って自分のスイングが出来ました。いつもライトを越えてくれないので、越えてくれと思って走りました。良い結果に繋がったので継続して頑張ります」と語った佐々木選手。すぐさま試合を振り出しに戻す見事な一発となりました。