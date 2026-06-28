タレント若槻千夏（41）が27日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。アイドルグループ、M！LKが同局系「トークィーンズ」に出演した放送を振り返った。

若槻は「M！LKが『トークィーンズ』来てくれたじゃないですか。すいません、ちょっと炎上したじゃないですか。でも私あれの佐野くんの後日のインスタライブを見て、売れる人ってこういうことなんだなって思った」と語った。

指原は「私も荒れてるって気づいたのが、普段DMを見ないって言ってるし、本当に見てないので。オンエアも見てない、何も見てない。普段DM来てないのに、尋常じゃないぐらいぐらい来てたんですよ。そういうときって勘が働くじゃないですか。“これなんか燃えてるな”みたいな。そんな大火事ではないですけど」と語った。

若槻は「いつも通りのトークィーンズだし、M！LKに対してだけ強く当たったこともないじゃん。“ゲストの人がこういう取材をしてくれて、こういう風な話題を今回のエンタメでやるんだな”に対して、うちらが向き合うのがトークィーンズのみんなじゃん。なんかトータルエンタメでやっちゃったから…」と反省を語った。

指原は「そうですね。“誰が特に悪い”とか“誰がこう言ったのがどう”とかではなかったですね」と共感した。

若槻は「現場が楽しそうだったっていうのが一番だった」と語り、指原も「普通だったら燃えることがあった時って“うわ、これ大丈夫でしたか…？”ってなるけど、誰も言ってなかったですよね」と共感した。

若槻は「誰かが…言われている側がすごく傷ついていたりとか、ちょっと露骨にへこんでたりしたら…全員楽しそうだったじゃん。『M！LK最高！』で終わったからびっくりしちゃった」と語った。