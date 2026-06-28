北中米Ｗ杯は２７日（日本時間２８日）に１次リーグの全日程を終え、決勝トーナメント（Ｔ）に進出する３２チームが出そろった。今大会から参加チーム数が前回までの３２から４８に拡大。全１２組に分かれた１次リーグで各組上位２チームに加え、３位チームのうちの上位８チームも決勝Ｔに進んだ。激闘を極めた３位突破枠の争いは、勝ち点３（得失点差＋２）のセネガルが８番手で“最後のイス”をつかんだ。

Ｆ組２位通過の日本は、２９日（同３０日）にＣ組１位のブラジルと対戦する。もしブラジルに勝った場合はノルウェー―コートジボワールの勝者と初の８強進出をかけて戦うことになる。日本と初戦で引き分けたオランダは首位通過となり、Ｃ組２位のモロッコと対戦。第３戦で日本と引き分けたスウェーデンはＩ組１位のフランスと激突することになった。

その他には１回戦でポルトガルとクロアチアの強豪対決が実現したほか、初出場でＨ組２位と旋風を巻き起こしたカボベルデは、前回大会王者のアルゼンチンに挑む。注目の決勝Ｔは２８日（同２９日）の南アフリカ―カナダでスタートする。