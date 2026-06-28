◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―阪神（２８日・マツダスタジアム）

広島は、佐々木泰内野手の３号ソロで同点に追いついた。

１点を追う２回先頭。阪神・高橋遥人投手の外角球を逆方向にはじき返し、右翼ポール際へと運んだ。４月２８日の巨人戦（東京Ｄ）以来の３号ソロ。開幕から無傷９連勝中の無双左腕に対し、今季この試合前まで３打数２安打で通算でも５打数３安打と好相性を誇っていた。

「打ったのはストレート。思い切って自分のスイングが出来ました。いつもライトを越えてくれないので、越えてくれと思って走りました。いい結果につながったので継続して頑張ります」

２年目の今季は開幕４番を託されたが、打率２割前後と低迷。この日は１６日の日本ハム戦（マツダ）以来のスタメンに名を連ね、１０打席ぶり安打が貴重な一発となった。新井監督の采配も的中する形となった。

先発・岡本が、初回に森下の２ランで先制を許したが、その裏に菊池の犠飛で１点を返し、２回で試合を振り出しに戻した。