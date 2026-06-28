ＤＤＴ２８日の後楽園大会にドラゴンゲートのＹＡＭＡＴＯ（４４）が登場し、８月１１日の東京・両国国技館大会に参戦することが発表された。

この日の第２試合終了後のインフォメーションで、両国大会への参戦選手として登場したＹＡＭＡＴＯは「ＤＤＴのファンの皆さん、初めまして。僕のことご存知でしょうか？」と観客に問いかける。これに歓声が起きると「よかったー。こうしてＤＤＴのリングに上げてもらうのは初めてなんで、誰も知らなかったらどうしようと思って昨日寝られなかったんですよ」と安どの表情を浮かべて笑いを誘った。

続いて今林久弥ＧＭから戦いたい相手を問われると「私、ドラゴンゲートの最高峰ベルトであるオープン・ザ・ドリームゲートを最多の６度、タッグのオープン・ザ・ツインゲートを最多１１度巻いて、ドラゴンゲートでそれなりの時代を築いた選手だと思うので、それなりの選手を用意してもらいたいです」と要求。これに応じたのが男色ディーノだ。

ディーノからは「なんだかんだでＤＤＴとドラゲーって交わるようで交わらなかった。たまに交わることがあった。だけど私とあなたはこれまで交わってこなかった。あなたのドラゲーの守り方に、とっても興味がある。だからここで交わりましょう」と対戦を求められた。これにＹＡＭＡＴＯは「１０年遅いよ、お前。今年４５ですよ。こんなのオッサン同士の犖鬚錣雖瓩鮓たいヤツいないだろ」としたが、客席からは「見たい」コール発生。ＹＡＭＡＴＯは「いいお客さんだな。まあ俺もキャリア２０年、いろんなことを経験してきた。俺に男色殺法は通用しないぞ」と対戦を受諾。ディーノに股間を握られたが動じずにその強さの一端を示した。