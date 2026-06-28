旬のオクラ1袋使い切り♪味つけはポン酢と梅だけ『厚揚げとオクラの梅ポン炒め』

味つけは梅干しとポン酢だけ！ それなのに驚くほど味が決まる、夏にうれしいお手軽おかず。

こんがり焼いた厚揚げに、オクラの食感と梅ポン酢のさっぱり味が好相性。最後にふる削り節でうまみが増して、暑い日でも箸がすすみます。

『厚揚げとオクラの梅ポン炒め』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ……1枚（約270g）

オクラ……8本（約80g）

〈A〉

梅干し（塩分7％のもの）……1個（約12g）

ポン酢しょうゆ……大さじ2

水……大さじ2

削り節……適宜

サラダ油

作り方

（1）厚揚げはペーパータオルで表面の余分な油を押さえ、縦半分に切ってから横に幅1cmに切る。オクラはへたの先端を切ってがくのまわりを薄くむき、斜め半分に切る。〈A〉の梅干しは種を取り、包丁でかるくたたいてボールに入れ、残りの〈A〉の材料を加えて混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、厚揚げを2〜3分炒める。オクラを加えてさらに2〜3分炒め、〈A〉を加えて炒め合わせる。器に盛り、削り節をふる。

おいしく作るコツ

厚揚げはこんがりと焼き色がつくまでしっかり炒めることで香ばしさが増します。

梅ポンのさっぱり感が今の季節にうれしい。ボリュームのある厚揚げで、お腹もしっかり満たされます♪

野本 やすゆきノモト ヤスユキ 料理家 料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2024年7月17日号より）