フリーアナウンサーの中川安奈（32）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表の試合を生観戦するため米ヒューストンに到着したことを報告した。

「HOUSTON」とつづり、星条旗と、ヤンキースのキャップにノースリーブ＆デニム姿のショットをアップした。

インスタにも同じショットを投稿し「Houston Texasus 意外に思われることが多いけど、社会人になってからは初のプライベート海外」（原文ママ）と明かし、ハッシュタグで「fifaworldcup2026」と添えた。

中川アナは26日にSNSで、「次はブラジル戦ですが…実はこの試合、どうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです」などと明かしていた。

この投稿にフォロワーらからは「素敵な旅を アツい応援を」「安奈さん、可愛いです」「テキサス似合う」「ナンパされない様に気をつけてください」「メチャ素敵ですね」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。

日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、29日（30日）の決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向けて調整した。この日で約3週間滞在したベースキャンプ地での練習を打ち上げ。練習後、ブラジル戦の会場となるヒューストンに出発した。練習施設には現地在住の日本人ら約100人が駆けつけ、チームバスを見送った。

左膝の負傷で欠場が続いているMF久保建英（レアル・ソシエダード）もバスに乗り込み、ヒューストンに向かった。