チーム最年少は臆さない…後藤啓介が描くブラジル攻略図「個に突出している分、個に頼りすぎている」
チーム最年少は優勝候補ブラジルにも強気だ。日本代表FW後藤啓介(フライブルク)は2日後の決勝トーナメント1回戦へ向け、「個に突出している分、チャンスはあると思う」と相手の特徴を冷静に分析し、日本の勝機を口にした。
日本はグループリーグを突破し、29日にブラジルと対戦する。世界屈指のタレントを擁する相手だが、後藤は「しっかり個があるチームだし、個に対して組織で守れるのが日本。しっかり全員で勝てれば」と、日本の強みを組織力に挙げた。
攻撃面でも攻略のイメージは描いている。「ブラジルは見れば分かるというか、個に突出している分、個に頼りすぎている。攻撃はすごいかもしれないけど、守備がめちゃくちゃいいかと言われたらそうでもない」と指摘。「チャンスはある」と力を込めた。
自身が投入された場合のイメージも明確だ。「サイドの崩しは、(相手に)守備をサボる選手、頑張らない選手が多いので、そういうところはチャンスになる」と話し、ゴール前では「相手のサイドバックが出てきた後、後ろにスライドするセンターバックが相手になる。逆にゴール前で2対1の状況を作りやすい」と具体的な狙いを明かした。
途中出場となれば、「最初の2、3回で簡単なプレーを成功させて、リラックスして入ることが大事」と準備のポイントも整理。「森保さんがずっと『つないで勝つ』と言っている。サブにもいい選手はいる。つないで勝つというのは共通認識できている」と、チーム全体で一丸となって一発勝負へ臨む考えを示した。
ブラジルへのリスペクトは持ちながらも、過度に構えるつもりはない。「日本の選手もいいクラブでプレーしている数は多い。もちろんリスペクトはあるけど、やれる自信はある。リスペクトしすぎないというより、自信を持って挑めばいい」。21歳のストライカーは、自信を胸にサッカー王国との大一番に備えている。
(取材・文 石川祐介)
日本はグループリーグを突破し、29日にブラジルと対戦する。世界屈指のタレントを擁する相手だが、後藤は「しっかり個があるチームだし、個に対して組織で守れるのが日本。しっかり全員で勝てれば」と、日本の強みを組織力に挙げた。
自身が投入された場合のイメージも明確だ。「サイドの崩しは、(相手に)守備をサボる選手、頑張らない選手が多いので、そういうところはチャンスになる」と話し、ゴール前では「相手のサイドバックが出てきた後、後ろにスライドするセンターバックが相手になる。逆にゴール前で2対1の状況を作りやすい」と具体的な狙いを明かした。
途中出場となれば、「最初の2、3回で簡単なプレーを成功させて、リラックスして入ることが大事」と準備のポイントも整理。「森保さんがずっと『つないで勝つ』と言っている。サブにもいい選手はいる。つないで勝つというのは共通認識できている」と、チーム全体で一丸となって一発勝負へ臨む考えを示した。
ブラジルへのリスペクトは持ちながらも、過度に構えるつもりはない。「日本の選手もいいクラブでプレーしている数は多い。もちろんリスペクトはあるけど、やれる自信はある。リスペクトしすぎないというより、自信を持って挑めばいい」。21歳のストライカーは、自信を胸にサッカー王国との大一番に備えている。
(取材・文 石川祐介)