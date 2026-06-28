配球で貢献度絶大…3バックの“司令塔”伊藤洋輝、フィールド唯一の270分フル稼働中も「元気です」
日本代表DF伊藤洋輝(バイエルン)は今大会、最終ラインの司令塔とも言えるパフォーマンスでフィールド唯一の3試合270分間フル出場を果たし、W杯優勝を狙う森保ジャパンの欠かせない戦力となっている。
際立つのはバイエルンでのトレーニングで積み上げてきた対人守備の安定感に加え、攻撃陣の能力を活かすための配球力だ。国際サッカー連盟(FIFA)が集計した「ラインブレイク」成功回数は、グループリーグ初戦オランダ戦(△1-1)が12回、第2戦チュニジア戦が14回でいずれもチーム最多。第3戦スウェーデン戦は相手との兼ね合いでMF鎌田大地とMF田中碧の回数が急増したが、それでも3バックで最多の10回を記録していた。
この数値自体はドリブルでの持ち運びも加算されるが、ほぼ全てを縦パスによって記録している伊藤。こうした攻撃を前に進める配球力については「(3バックには)足元の技術が高い選手がいっぱいいるので、それぞれがいい状態でボールを持った時に自信を持って配球できているのでそれは継続していきたい」と淡々と口にするが、その3バックの中でも異彩を放っているのは間違いない。
こうした能力は決勝トーナメント1回戦のブラジル戦でも間違いなく効いてくるはずだ。ブラジルは伝統的にFW陣が攻め残りをしながらも、ここぞというタイミングでハイプレスにも出られるチーム。相手の隙が見られる時間帯には相手を惑わせるような配球、ハイプレスに出てきた時にはリスクを避けながらも攻めに転じる配球が期待される。
伊藤はブラジル戦の試合展開を「まず特に前半は失点をしないようにやっていければ後半はスペースができてくると思う」と展望。まずはFWビニシウス・ジュニオールら強力なアタッカー陣に対して「背後に一発でやられないようにしたい」と守備面で細心の注意を払いながらも、なんとか攻勢につながる勝機を狙っていく構えだ。
スウェーデン戦から中3日の連戦とあり、疲労も溜まっていることが想定されるが、「元気です」と頼もしい言葉。「しっかり休んで、ご飯を食べて、しっかりトリートメントを受けてプレーするだけ」。替えの利かない戦力であるのは確か。世界的ビッグクラブで貴重な日常を過ごす27歳がサッカー王国撃破に挑む。
(取材・文 竹内達也)
際立つのはバイエルンでのトレーニングで積み上げてきた対人守備の安定感に加え、攻撃陣の能力を活かすための配球力だ。国際サッカー連盟(FIFA)が集計した「ラインブレイク」成功回数は、グループリーグ初戦オランダ戦(△1-1)が12回、第2戦チュニジア戦が14回でいずれもチーム最多。第3戦スウェーデン戦は相手との兼ね合いでMF鎌田大地とMF田中碧の回数が急増したが、それでも3バックで最多の10回を記録していた。
こうした能力は決勝トーナメント1回戦のブラジル戦でも間違いなく効いてくるはずだ。ブラジルは伝統的にFW陣が攻め残りをしながらも、ここぞというタイミングでハイプレスにも出られるチーム。相手の隙が見られる時間帯には相手を惑わせるような配球、ハイプレスに出てきた時にはリスクを避けながらも攻めに転じる配球が期待される。
伊藤はブラジル戦の試合展開を「まず特に前半は失点をしないようにやっていければ後半はスペースができてくると思う」と展望。まずはFWビニシウス・ジュニオールら強力なアタッカー陣に対して「背後に一発でやられないようにしたい」と守備面で細心の注意を払いながらも、なんとか攻勢につながる勝機を狙っていく構えだ。
スウェーデン戦から中3日の連戦とあり、疲労も溜まっていることが想定されるが、「元気です」と頼もしい言葉。「しっかり休んで、ご飯を食べて、しっかりトリートメントを受けてプレーするだけ」。替えの利かない戦力であるのは確か。世界的ビッグクラブで貴重な日常を過ごす27歳がサッカー王国撃破に挑む。
(取材・文 竹内達也)