毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。6月28日（日）の放送は、森崎ウィン・鈴木伸之と行く埼玉県久喜市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

久喜菖蒲公園で待ち合わせし合流した森崎、鈴木は共に番組二度目の出演（鈴木は2023年12月、森崎は2024年1月出演）。今回二人が揃って登場したのは、森崎が初監督、鈴木が出演したミュージカル短編映画『せん（SEN）』によるつながりから。

森崎の前回出演時にゴルフをしたという話題から、森崎は鈴木に「のぶくんめっちゃゴルフ上手いよね？」「プロ級」と訊ねる。男性平均スコアがプロで72という中、鈴木は「70台も出たりします」とのこと。

ゴルフのスコアが伸びたのは「ここ3年くらい」だという鈴木。当時はスコアが「100くらいだった」というが、「練習に練習を重ねて70台ぐらいまで行った」と語る。鈴木の手を見せてもらうとマメが多数。兼近大樹は「めちゃくちゃ振り込んでる。プロ選手みたい」と驚く。

最初の目的地は隠れ家カフェ。緑に囲まれたテラス席で飲み物やスイーツをいただく中、木のテーブルをゴルフコースに見立てて盛り上がるMC二人の熱量の高さに「二人の温度感も倍増してますね」と鈴木。満島真之介の「30代に入ってくると（こういうノリを）みんなやらなくなるのよ。一個（の理由）は体力が落ちてるからエコモードになってる」という考察から、今回のロケでゲスト・MC四人全員が30代ということで、20代からの変化についてのトークに。

現在35歳の森崎は「エコモード多くないですか」と同意し「20代って、わからないからとにかく全力で。30代になるとある程度、こうなってこういうことでこう落ちるよね…というのがわかるじゃないですか。そうすると、ここはそんなに全力じゃなくていいとか」とし、そうして効率を高めた結果、余力で「次の展開に繋がる何かをやる」ということが増えたそう。

現在33歳の鈴木は「僕の場合は先読みエコモードですね」と切り出す。「やっぱり（ゴルフでも）バーディーを取りに行こうと思って取れないんですよ。人生も一緒で、狙っちゃダメなんだなって。でも若い時は、狙ってることが多かったんですよね。こうなりたい、ああなりたい、こういう自分でいたい…とか、そういうのがどんどんなくなってきて、そうしたらすごく肩の力が落ちてきて」という。

旅の次の行き先について森崎からは「電気店」というリクエストが。「パソコンとかを置く作業机が家にあるんですけど、それを新しくして、テーブルライトをつけたくて」という。

番組初となる町の電気屋さんへの訪問。創業91年・地元密着のお店「ニューライフねぎし」へ。家電の販売・修理、エアコンの取り付けや、家電メーカーのカタログからの注文もできるとのこと。

そこでカタログを見せていただくが、ライトを物色し盛り上がる三人に笑いが止まらない鈴木。最終的に、森崎はクリップでテーブルにつけられるライトに決定しお買い上げ。

次の行き先について、鈴木からは「米はマストで欲しい」、森崎からは「町中華ってあるじゃないですか。ああいうところに入りたい」というリクエストが。

そこで“町中華”を目指しつつ、移動中も30代での変化についてトーク。「今めっちゃ楽しいです。新しい挑戦とかもさせてもらったり」という森崎。「俳優で、プロデューサーとして名前が入ってる（携わっている）もの（作品）って増えたじゃないですか。それをめっちゃやりたいんですよ。ゼロイチを生むところに俳優も携わるという」と語る。

鈴木は「30代はとにかく仲間を増やしたいというのが強いです。共演してくださる皆様や一緒にものを作ってくださるスタッフさんと、もっと積極的にコミュニケーションをとって、40代やその先にもっと面白いものが作っていけるような環境作りをすごくしたい」「20代は本当に自分のことを突っ走ってきた感覚が強くて、いろんなことに今よりも気付けてなかった気がするんです。だから、みんなで大きいものを掴んでいきたい」という。

“町中華”の前には、満島の「ちょっとコロッケ買っていいですか」という提案で、創業73年の「桑藤精肉店」に立ち寄る。新鮮な国産肉とお店で作る手作り総菜が人気のお店でメンチカツやウズラの玉子フライなど10品を購入し、車内で早速いただくことに。「ウズラめっちゃ美味しいですよ」（森崎）、「“ウズラルク アン シエル”してます」（兼近）というやりとりから、車中はL'Arc〜en〜Cielの楽曲で盛り上がる。

そして到着した“町中華”のお店では、餃子や麻婆豆腐などを注文し満喫。旅にかかったお金は誰か一人にお支払いいただくのが番組のルールだが、お腹いっぱいになった四人は、その一人を決めるゲームをするべく移動。

移動中はSNSで募集したお悩みに答える「メシドラお悩み相談カーラジオ」を。今回は、2歳上の兄がいるという神奈川県在住・20代の女性からの「兄が思春期に入った頃から10年近く話さなくなってしまいました。私はもうすぐ一人暮らしを始める予定ということもあり少しでも自然に戻れる関係に」「どうしたら話せるようになりますか？」というお悩み。

「僕は三人兄弟で全員男。みんな1歳違いです」という鈴木は「家でめちゃめちゃケンカしてました。テレビのチャンネルの取り合いとか、ソファーの取り合いとか些細なことからケンカが勃発しますね。ただ時の流れが解決してくれた。大人になってからはケンカを全くしてないので、出来るうちにしておいてもいいぐらいの気持ちでいいんじゃないですか。無理に近づこうとしない」とアドバイス。

「弟がいて（歳が）9つくらい離れてる」という森崎は、相談者の方が「（20代の）その時点で兄貴と喋りたいと思ってるのはすごくステキだなって思って。結局家族って切れないので、大人になればなるほど絶対話さなきゃいけない時は来る。その時でもいいんじゃないかなって思うし、すごく家族思いでステキだなって聞いてました」と語る。

満島からは「自分が一人暮らしするからという名目でもいい。今までの思いをつづりましたって、自分の言葉を相手に渡すことも一つのコミュニケーションだし」と、手紙を書くという提案があった。

そして到着したのは本格シミュレーションゴルフが楽しめる「Golf Lounge LINX」。ここでのバトルで最下位になった人が旅にかかった料金をお支払い。バトルの内容は、100ヤードから一番遠かった人がお支払いというゲームに決定。ゴルフの腕はプロ級の鈴木、ゴルフ経験者の森崎、最近ゴルフにハマっている兼近、ゴルフ初心者だがパワーはある満島。果たしてお支払いは誰に？この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

プロデューサー：傅克文 天野英明/宮崎慶洋

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

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