タレントの若槻千夏（42）が27日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。大ブレーク中のアイドルについて語った。

男性5人組「M!LK」がフジテレビ「トークィーンズ」に出演した際、一部SNSで炎上したという。若槻は「本当に申し訳ない」とした上で、「佐野（勇斗）くんの後日のインスタライブを見て売れる人ってこういうことなんだなって思った」と力説した。

若槻は「いつも通りの『トークィーンズ』だし、M！LKに対してだけ強く当たったこともない」と収録を回想。「ゲストの人がこういう取材をしてくれて、こういうふうな話題を今回のエンタメでやるんだなに対してうちらが向き合うっていうのが『トークィーンズ』のみんなじゃん。トータルエンタメでやっちゃった」と振り返ると、タレントの指原莉乃も「そうですね。誰が特に悪いとか誰がこう言ったのがどうとかではなかったですよね」と同意した。

若槻は「後は現場が楽しそうだったっていうのが一番なの。言われている側が凄く傷ついていたり、露骨にヘコんでいたら大丈夫かなって思うけど、全員楽しそうだった。“M！LK最高！”で終わったから、びっくりしちゃって…。こういうファンの方の気持ちもあるんだって思ったら申し訳ないなとも思ったけど、どう気をつけていいか分からなくて」と、予想外の炎上だったと明かした。

続けて、「佐野くんがすぐにインスタライブをしてくれた」と説明。「佐野くんってめっちゃインスタライブ得意って話もしていたし、ファンの人と交流もしてて、あそこですかさずやってくれて、“現場楽しかったんすよ”って言ってくれた行動力がM！LKが売れた理由でもある」と感心していた。

「トークィーンズ」の中でも佐野が昔から行動力があったという話題になったといい、「私の中で伏線回収された。こういう優しくて行動できる人が売れるんだなって気づいた」としみじみ。指原も「スターですよね」とうなずいた。