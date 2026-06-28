【サッカーW杯】グループステージ全日程が終了 アジア勢は日本と豪州の2チームのみ カーボベルデが勝ち点3で2位通過
◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)
FIFAワールドカップ2026のグループステージの全日程が終了し、ノックアウトステージに進出する32チームが決定しました。
日本時間28日にはJ組からL組の最終節が行われ、K組のコンゴ民主共和国がウズベキスタン相手にW杯初勝利。3位チームの中で首位に立ちノックアウトステージ進出を決めました。
L組では、クロアチアがガーナに2-1で勝利し、2勝1敗でグループ2位に浮上。敗れたガーナも3位グループ上位8チーム入りグループ突破を決めています。
J組はアルゼンチンが3戦全勝で首位通過。2位・オーストリアと3位・アルジェリアは大接戦の末、引き分けとなり、両チームグループ突破となりました。
▽28日結果 ※日本時間
【J組】
アルゼンチン3-1ヨルダン
アルジェリア3-3オーストリア
【K組】
コンゴ民主共和国3-1ウズベキスタン
コロンビア0-0ポルトガル
【L組】
イングランド2-0パナマ
クロアチア2-1ガーナ
（B組）ボスニア・ヘルツェゴビナ
（D組）パラグアイ
（E組）エクアドル
（F組）スウェーデン
（I組）セネガル
（J組）アルジェリア
（K組）コンゴ民主共和国
（L組）ガーナ