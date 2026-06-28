◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026のグループステージの全日程が終了し、ノックアウトステージに進出する32チームが決定しました。

日本時間28日にはJ組からL組の最終節が行われ、K組のコンゴ民主共和国がウズベキスタン相手にW杯初勝利。3位チームの中で首位に立ちノックアウトステージ進出を決めました。

L組では、クロアチアがガーナに2-1で勝利し、2勝1敗でグループ2位に浮上。敗れたガーナも3位グループ上位8チーム入りグループ突破を決めています。

J組はアルゼンチンが3戦全勝で首位通過。2位・オーストリアと3位・アルジェリアは大接戦の末、引き分けとなり、両チームグループ突破となりました。

▽28日結果 ※日本時間

【J組】

アルゼンチン3-1ヨルダン

アルジェリア3-3オーストリア

【K組】

コンゴ民主共和国3-1ウズベキスタン

コロンビア0-0ポルトガル

【L組】

イングランド2-0パナマ

クロアチア2-1ガーナ

▽3位でのグループ突破チーム（B組）ボスニア・ヘルツェゴビナ（D組）パラグアイ（E組）エクアドル（F組）スウェーデン（I組）セネガル（J組）アルジェリア（K組）コンゴ民主共和国（L組）ガーナ