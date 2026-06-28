大東文化大学陸上競技部創部６０周年記念祝賀会が２７日、埼玉・川越市内のホテルで開催された。箱根駅伝で４回の優勝に導いた青葉昌幸元監督をはじめとした歴代監督、卒業生、関係者ら約１２０人が出席し、盛大に行われた。

大東大の陸上部は前身の同好会が１９６６年に、わずか４人で結成された。その翌年に部に昇格すると、秋の箱根駅伝予選会を４位で通過し、６８年の第４４回箱根駅伝に初出場した。同年４月に「名将」青葉監督が就任すると、着実に力をつけて強豪校となり、７５年の箱根駅伝で初優勝。翌年も連覇を果たした。９０、９１年には２度目の連覇を飾った。全日本大学駅伝は優勝７回、出雲駅伝は優勝１回。１９９０年度には初の３冠を達成した。

２０１０年には女子長距離チームが結成。全日本大学女子駅伝では、昨年も含めて２位が１１回を数えており、今季こそ悲願の初出場を目指す。

近年では佐藤真太郎監督のもと、短距離やフィールド種目でも活躍。昨年の東京世界陸上男子１００メートルに守祐陽（当時４年、現渡辺パイプ）が日本代表として出場した。

男子長距離ブロックでは、宮城・仙台育英を全国高校駅伝（男子）優勝に導いたＯＢの真名子圭監督が２０２２年に就任。２３年の箱根駅伝に３年ぶりに出場すると、２４年には１０位となり９年ぶりにシード権（１０位以内）を獲得した。今年１月の第１０２回箱根駅伝は１９位だった。

黄緑色のシャツとオレンジ色のパンツ。遠目からでもすぐに「大東大」と分かる特徴的なユニホームを身にまとい、箱根駅伝に通算出場５４回。その間、５区で４年連続区間賞の「元祖・山の神」大久保初男さん、日テレで生中継が始まった当初の「最初のスター選手」只隈伸也さん、１９９６年アトランタ五輪男子マラソン日本代表の実井謙二郎さん、連覇した９０年と９１年に５区と６区で大活躍して「山の大東」を印象づけた奈良修さん、島崎貴之さんら多くの名選手が箱根路で疾走した。

箱根路で大東大復活を託され、チームを率いる真名子監督は「次の７０周年に向け箱根駅伝総合優勝、その先、１００周年に向け安定した継続的な上位シード権獲得と『大東から世界へ』の更なる礎を築いていきたいです。努力によって不可能を可能にする！ これが変わらぬ大東の教えです」と力強く宣言した。