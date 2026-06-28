ワールドカップ北中米大会

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグの全日程を終えた。G組のイランは勝ち点3で決勝トーナメント（T）進出を逃した。26日（同27日）の最終節エジプト戦は1-1で引き分け。スタジアムを去る際、ロッカールームには感謝のメッセージが残されていた。

米シアトルでエジプトとの死闘を終え、選手たちが去ったロッカー。そこには1枚の紙に英語で「おもてなしをありがとう、シアトル。声をからして応援してくれたイランの人たちにも感謝します」などと感謝のメッセージが記されていた。加えて、「おそらく、勝ち点はさまざまな方法で手に入れることができるだろう。しかし、敬意はそうはいかない」「フェアプレーはフットボールのルールということだけでなく、競技の魂そのものだ」などと、判定への不満と見られる部分もあった。

イランはこの試合のアディショナルタイムに勝ち越しとなるゴールを決めたと思われたが、わずかにつま先がオフサイドポジションにあり判定が覆っていた。

米放送局「NBCベイエリア」公式インスタグラムは、イランのメッセージを紹介する動画を公開。ナレーターは、「不公平だと感じた判定に矛先を向けました」とし、「イランの残したメモは、サッカーの公式関係者による判定が『フェアプレーではなかった』と激しく非難するものでした」と説明していた。

イランは1次リーグ3試合全てで引き分け。最終日まで決勝T進出の可能性を残していたが、得失点差でセネガルに及ばず敗退となった。



（THE ANSWER編集部）