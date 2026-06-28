◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第３日（２８日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

悪天候の影響で２６日にサスペンデッドとなった第２ラウンドの残りが終了。阿部未悠（ミネベアミツミ）が７１で回り、キュートとビューティフルを合わせた造語「キューティフル」が愛称で６８と伸ばした朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン、韓国）と、通算６アンダーでトップに並んだ。

２９日が２１歳の誕生日のルーキー・倉林紅（サーフビバレッジ）が６７をマークし、７０で回った菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）とともに５アンダーの３位で決勝ラウンドに進んだ。７０の稲垣那奈子（三菱電機）らが４アンダーの５位。６９の大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）らが２アンダーで８位。河本結（リコー）は１アンダーで１７位。 今季日本ツアー初参戦の桜井心那（王子ホールディングス）、２０２４年大会覇者の小祝さくら（ニトリ）はイーブンパーの２６位となった。 第１ラウンドで１１２位と出遅れた昨年覇者の佐久間朱莉（大東建託）は７１で回り、４オーバーの５９位で予選を突破した。

第３ラウンドは午後３時にスタート予定で、最終組は同５時にティーオフ。予備日だった２９日を使用し、７２ホール完遂を目指す。