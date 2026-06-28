北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメントに進出する32チームが出揃った。米スポーツ専門局「ESPN」は公式Xで突破各国を祝ったグラフィックを投稿したが、日本代表で登場した選手への“イジリ”が話題になっている。

「KNOCKOUT STAGE UP NEXT（ノックアウトステージ到来）」

こうつづって投稿された画像は、決勝トーナメント進出を決めた32チームの選手を1人ずつ集合させたもの。中央にメッシ（アルゼンチン）が君臨し、ロナウド（ポルトガル）、エムバペ（フランス）ら各国のスターがズラリ。そんな中、中央の左あたり、ケイン（イングランド）の隣に日本代表のユニホームがあった。鎌田大地だ。

歓喜のガッツポーズを繰り出しているが、よく見ると、頭にはサッカーボールが乗っている。どうやら初戦のオランダ戦で小川のヘディングが頭に当たり、鎌田の得点となったことを表現しているとみられる。わざわざ合成し、鎌田の頭にボールを乗せているあたり、妙に手が込んでいる。

これを目ざとい日本のサッカーファンが発見した。

「鎌田の頭wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」

「Kamadaの頭にボールをわざわざ合成するESPN（笑）」

「日本から誰が選ばれてるんだろって思ったら鎌田の1ミリか笑」

「鎌田ネタにされててわろた」

「鎌田いじられてんの草」

「日本代表の写真なんでそこなんだよ笑笑」

「日本のチョイス、もうちょいなんかあったろ」

「おい鎌田イジるなwww」

などツッコミが入っていたが、それだけ鎌田のゴールが話題になり、日本が注目されたことの裏返しでもある。日本は29日（同30日）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。



（THE ANSWER編集部）