米メディアがユーモアたっぷりに再現

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月27日、グループリーグの72試合がすべて終了し、決勝トーナメントに進出する32か国が出そろった。

米スポーツ専門局「ESPN」は公式Xで全32か国が決定したことを記念した画像を公開した。各国のスター選手が一堂に会する豪華なビジュアルのなか、ピックアップされた日本代表選手の“いじられっぷり”がファンの間で大きな反響を呼んでいる。

ESPNが「ノックアウトステージついに到来」とつづって公開した画像。メッシやネイマール、ケイン、エンバペといった各国のエースたちが、歓喜を爆発させる姿を合成した熱気あふれる作品となっている。

しかし、日本代表として選出された鎌田大地だけが、周囲と明らかに一線を画している。他の選手がカッコよく感情を露わにする中、ガッツポーズの鎌田の頭にはボールが置かれた画像になっている。グループリーグ初戦のオランダ戦、小川航基のヘディングシュートがゴール前の鎌田の頭に当たってネットを揺らした写真が世界に配信されて大バズり。このシーンがコラージュされた形だ。

このユーモアにあふれた粋なイジりに対し、SNS上のファンは大爆笑。「よく見たら鎌田いじられてて草www」「鎌田だけ特殊で草」「あかん、鎌田がおもろすぎる笑」「鎌田遊ばれてて草」「鎌田だけふざけとるやろw」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）