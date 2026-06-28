6月20日、歌手・俳優の美輪明宏さんが老衰により死去した。91歳だった。月刊誌『文藝春秋』の連載「有働由美子のマイフェアパーソン」では、数々の著名人と交際してきた美輪さんが驚きのエピソードを明かしている。

【画像】ベッドでくつろぐ美輪明宏さん（1957年撮影）

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包丁持ってこい

有働 あえて聞きますが、美輪さんはやくざとの付き合いはありませんよね。

美輪 いえ、ありましたよ。



美輪明宏さん ©文藝春秋

有働 えっ！

美輪 本当に私がお付き合いさせていただいた天才たちは、“やくざな”方ばかりでした。江戸川乱歩先生なんて初対面の私の腕を包丁で切ろうと言いましたから。勿論冗談で。

有働 ああ、そういうことですか。安心しました……え、包丁で腕を？

美輪 そうですよ。私は1951年、16歳の時に銀座の「銀巴里」というシャンソン喫茶の専属歌手をしていたんです。そこに17代目中村勘三郎さん、今の勘九郎さんのお祖父ちゃんが、江戸川先生を連れていらしたんです。私、江戸川作品の愛読者だったので先生に「明智小五郎って、どんな方ですか？」と聞いたら、先生は「腕を切ったら、青い血が出そうな男だよ」とおっしゃった。私が「どんなことがあっても知的で感情的にならずに制御できる人間って素敵じゃない」と申し上げたら、先生は「ふーん」って。それで「君はここを切ったらどんな色の血が出るんだい？」と言われたんです。「七色の血が出ますよ」と返したら、「面白いね、じゃあ切ってみようか。包丁持ってこい」ですよ。このジジイ、やりかねないなと思った（笑）。

有働 なんと、やくざな（笑）。

美輪 そこで私は「およしなさいまし」と。「どうしてだ？」と聞き返すので「切ったらそこから七色の虹が出て、先生の目がつぶれますよ」。そんなやりとりを気に入ってくれて、先生とお知り合いになれたのです。

それから何カ月か後に三島由紀夫さんが店に見えました。三島さんとも仲よくなり、ちょくちょくいらしてくださるようになりました。それから10年近く経った後の1961年、三島さんが江戸川先生が戦前にお書きになった『黒蜥蜴』という小説を脚色して、お芝居になったんです。その主役を後に私が演じさせてもらい、大ヒットになりました。なんだか不思議なご縁でしょ？

「生家は長崎の色街にあって･･･」

有働 本当に、運命の糸に手繰り寄せられるようですね。

美輪 神様が、筋書きを全部書いて、私はそのシナリオ通りに動かされているにすぎないような、そんな気持ちに時々なります。当時の銀巴里には岡本太郎さん、吉行淳之介さん、野坂昭如さん、安岡章太郎さん、遠藤周作さんなどの天才たちも集まり、私も交流させていただきました。ちょうど1940年代にパリのサンジェルマン・デ・プレ地区のカフェにジャン・コクトーやサルトル、ボーヴォワールらが集い、文化の発信地になったように、当時の銀巴里はその東京版のような雰囲気を持っていたんです。

有働 反社会どころか、文化の中心にいたわけですね（笑）。小さいころから歌手を目指してたんですか。

美輪 いえ、小さいころは日本画を習っていたので、絵描きになりたいと思っていたんです。私の生家は長崎の色街にあって、カフェーや料亭、お風呂屋さんをやっていました。住み込みの女給さんがたくさんいて彼女たちが面白がって、4歳ぐらいの私にいろんな雑誌や文芸本を読ませようとしました。昼間は生家の2階を芸者さんの稽古場として貸していて、常磐津、長唄、端唄、小唄、三味線から、日本舞踊も練習していました。私も彼女たちに習って自然とそんなのを覚えたんですね。だから私が後にドラマで「雪之丞変化」をやったときにも「娘道成寺」なども簡単に踊れちゃった。

有働 まさに英才教育ですね。

美輪 生家の目の前が楽器屋兼レコード屋で、クラッシック、ジャズ、シャンソン、タンゴ、流行歌、民謡なんかが1日中プレイヤーから流れていました。又、家の隣りが映画館と芝居小屋で、昔の古い名作の映画をずっと観て育ちました。田村正和さんのお父さんの阪東妻三郎さんや入江たか子さんといった名優が、芝居をしにきたこともありましたね。

※この続きでは、「人類史上最低の髪型」について美輪明宏さんが語っています。約9000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（美輪明宏×有働由美子「江戸川乱歩先生は私の腕を包丁で」）。

（美輪 明宏,有働 由美子／文藝春秋 2019年9月号）