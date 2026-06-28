アルジェリア対オーストリアは３−３のドローに終わった。（C）Getty Images

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　現地６月27日に開催された北中米Ｗ杯グループＪ最終節で、アルジェリア代表とオーストリア代表が対戦した。

　前節終了時点で、オーストリアは勝点３、得失点差０、総得点３のグループ２位。一方のアルジェリアは勝点３、得失点差−２、総得点２の３位だ。

　今大会は３位でも全12グループの中で上位８チームに入れば突破できるレギュレーションで、３位グループの成績を踏まえると、両チームともこの試合で引き分け以上の結果ならば、突破を決められる状況だった。

　そんな一戦は壮絶な打ち合いに。オーストリアがリードを奪えば、アルジェリアが追いつく展開。そして２−２のスコアで、試合はアディショナルタイムに突入。アルジェリアがゆったりとパスをつなぐ。オーストリアは無理に奪いに行かない。
 
　このままドローなら、両チームとも決勝トーナメントに進出できる。だが90＋３分、アルジェリアが得点を挙げて一歩前に出ると、その３分後にはオーストリアが同点弾を叩き込む。結局、試合は３−３で引き分けた。

　この展開にSNS上では、「最後のアルジェリアの引き分けムードのパス回しからのゴールで心臓止まるわ」「談合ボール回しでこのまま終わりかと思いきや」「なんだこれ！」「とんでもない試合」「今大会ベストバウト」「アルジェリア裏切ってただろ」「面白すぎる」などの声が上がった。

　劇的な結末に多くのファンが熱狂した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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