「談合ボール回しで終わりかと思いきや」アルジェリア対オーストリア、壮絶ドロー決着→両者突破でSNS衝撃「今大会ベストバウト」「面白すぎる」【Ｗ杯】
現地６月27日に開催された北中米Ｗ杯グループＪ最終節で、アルジェリア代表とオーストリア代表が対戦した。
前節終了時点で、オーストリアは勝点３、得失点差０、総得点３のグループ２位。一方のアルジェリアは勝点３、得失点差−２、総得点２の３位だ。
今大会は３位でも全12グループの中で上位８チームに入れば突破できるレギュレーションで、３位グループの成績を踏まえると、両チームともこの試合で引き分け以上の結果ならば、突破を決められる状況だった。
そんな一戦は壮絶な打ち合いに。オーストリアがリードを奪えば、アルジェリアが追いつく展開。そして２−２のスコアで、試合はアディショナルタイムに突入。アルジェリアがゆったりとパスをつなぐ。オーストリアは無理に奪いに行かない。
このままドローなら、両チームとも決勝トーナメントに進出できる。だが90＋３分、アルジェリアが得点を挙げて一歩前に出ると、その３分後にはオーストリアが同点弾を叩き込む。結局、試合は３−３で引き分けた。
この展開にSNS上では、「最後のアルジェリアの引き分けムードのパス回しからのゴールで心臓止まるわ」「談合ボール回しでこのまま終わりかと思いきや」「なんだこれ！」「とんでもない試合」「今大会ベストバウト」「アルジェリア裏切ってただろ」「面白すぎる」などの声が上がった。
劇的な結末に多くのファンが熱狂した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
前節終了時点で、オーストリアは勝点３、得失点差０、総得点３のグループ２位。一方のアルジェリアは勝点３、得失点差−２、総得点２の３位だ。
今大会は３位でも全12グループの中で上位８チームに入れば突破できるレギュレーションで、３位グループの成績を踏まえると、両チームともこの試合で引き分け以上の結果ならば、突破を決められる状況だった。
このままドローなら、両チームとも決勝トーナメントに進出できる。だが90＋３分、アルジェリアが得点を挙げて一歩前に出ると、その３分後にはオーストリアが同点弾を叩き込む。結局、試合は３−３で引き分けた。
この展開にSNS上では、「最後のアルジェリアの引き分けムードのパス回しからのゴールで心臓止まるわ」「談合ボール回しでこのまま終わりかと思いきや」「なんだこれ！」「とんでもない試合」「今大会ベストバウト」「アルジェリア裏切ってただろ」「面白すぎる」などの声が上がった。
劇的な結末に多くのファンが熱狂した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！