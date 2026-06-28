300円で天使モチーフのサンリオキャラが手に入る！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ 星色天使チャーム キャンディピンクver.」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、タカラトミーアーツの「サンリオキャラクターズ 星色天使チャーム キャンディピンクver.」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 星色天使チャーム キャンディピンクver.」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ 星色天使チャーム キャンディピンクver.
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
「ハローキティ」
「タキシードサム」
「シナモロール nudge」
「けろけろけろっぴ」
「ポチャッコ」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ 星色天使チャーム キャンディピンクver.」が見逃せない！
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 星色天使チャーム キャンディピンクver.」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
天使姿のサンリオキャラクターズがキャンディピンクカラーで登場！大人気のサンリオキャラクターたちが、愛らしい天使の姿になったチャームシリーズです。今回はキュートな「キャンディピンクver.」として、甘く華やかなピンクベースのカラーリングが魅力的な仕上がりになっています。お気に入りのバッグやポーチなどにつければ、いつでもどこでもお気に入りのキャラクターと一緒に過ごすことができます。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ 星色天使チャーム キャンディピンクver.
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
「ハローキティ」
「タキシードサム」
「シナモロール nudge」
「けろけろけろっぴ」
「ポチャッコ」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)