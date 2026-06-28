【W杯2026】竹内涼真、スタジアムでサポーターと共に声援送る“熱狂”ショット披露「全部いい顔してる」「スクロールするたびに胸が熱くなります」
『サッカー FIFAワールドカップ2026』の日テレ系スペシャルナビゲーターを務める俳優・竹内涼真（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。現地のスタジアムでサポーターと共に日本代表に声援を送る写真を披露した。
【写真複数あり】「全部いい顔してる」スタジアムでサポーターたちと“共闘”した竹内涼真
竹内は「サポーターのみなさんと共闘できた。やっぱりサッカーっていい。ラウンド32、１つになって闘おう」とのコメントとともに、代表ユニ姿の自身がスタンドでサポーターたちと肩を組み、一生懸命に声援を送っている様子の写真を複数枚アップ。
この投稿にファンからは「全部いい顔してる」「涼真君お疲れ様！サッカー熱が凄く本当に最高でした」「ホント、サッカーって最高ですね」「涼真くんのおかげでW杯見るのがもっとさらに楽しくなりました!!まだまだ涼真くんの観戦シーンが見れますように、、」「どの写真、どの表情からも現地の凄まじい熱量と最高の興奮がリアルに伝わってきて、スクロールするたびに胸が熱くなります」などのコメントが寄せられている。
【写真複数あり】「全部いい顔してる」スタジアムでサポーターたちと“共闘”した竹内涼真
竹内は「サポーターのみなさんと共闘できた。やっぱりサッカーっていい。ラウンド32、１つになって闘おう」とのコメントとともに、代表ユニ姿の自身がスタンドでサポーターたちと肩を組み、一生懸命に声援を送っている様子の写真を複数枚アップ。