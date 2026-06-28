LE SSERAFIMウンチェ、美肩＆美脚輝くレオパード柄コーデ公開「スタイル抜群」「ヘルシーな肌見せが素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月26日、自身のInstagramを更新。レオパード柄のトップスのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】19歳K-POP美女「肩のラインが綺麗すぎる」美脚スラリのヘルシー肌見せコーデ
ウンチェはハートの絵文字を添えて、複数枚の写真を投稿。レオパード柄のホルターネックのトップスに、黒のショートパンツを合わせたコーディネートを披露した。トップスは美しい肩のラインが際立つベアトップ風のデザインで、透け感のある裾が後ろに向かって長くなる変形シルエットとなっている。
ボトムスには、存在感のあるバックルのベルトにショートパンツ、黒のロングブーツを合わせ、まっすぐに伸びた美しい脚がスラリ。フロントからはお腹がちらりと見え、ヘルシーな着こなしを見せている。
この投稿には「スタイル抜群」「肩のラインが綺麗すぎる」「完璧な脚線美」「レオパード柄の着こなしが流石」「ビジュ最強」「ヘルシーな肌見せが素敵すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】19歳K-POP美女「肩のラインが綺麗すぎる」美脚スラリのヘルシー肌見せコーデ
◆ウンチェ、美肩＆美脚輝くレオパード柄コーデ公開
ウンチェはハートの絵文字を添えて、複数枚の写真を投稿。レオパード柄のホルターネックのトップスに、黒のショートパンツを合わせたコーディネートを披露した。トップスは美しい肩のラインが際立つベアトップ風のデザインで、透け感のある裾が後ろに向かって長くなる変形シルエットとなっている。
◆ウンチェの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「肩のラインが綺麗すぎる」「完璧な脚線美」「レオパード柄の着こなしが流石」「ビジュ最強」「ヘルシーな肌見せが素敵すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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