高橋克典「なかなかの成功作」手作り中華披露 ハプニングも乗り越え「本格的で美味しそう」「さっぱりして夏にぴったり」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】俳優の高橋克典が6月26日、自身のInstagramを更新。手作りの中華料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】60歳俳優「真似したい」夏にピッタリの本格手作り中華
高橋は「今夜は最近始まった ＃李錦記夏季中華プロジェクト に参加してみました」とつづり、家族へのアンケートで決めた冷製夏中華2品に挑戦したことを報告。1品目は、炒めた後で冷ましたキャベツやピーマンの上に、茹でて水気を切った豚肉を山盛りに乗せてタレを回しかけた「豚バラの冷しゃぶ」を披露した。「暑い時期の食欲が落ち気味な時も、これはスッキリ。ばくばくいける」と味を絶賛し、「料理はこのところ久しぶりにやってますが、これはなかなかの成功作。ってレシピ通りに作ったらとても美味しい」と紹介している。
さらに、同時進行で作った「豆乳の冷やっこ風麻婆」では、豆乳を買い忘れ牛乳で代用したというハプニングを「やっちまったす」とお茶目に告白。「見た目は全く違う！！リベンジする！！でも味はまあまぁいけてました。笑」と報告した。
また、完成した料理を掲げる自身の写真について「口に味見した豆腐ついてるし。笑」「可愛い後輩財木琢磨よ教えてくれてありがとう」と、後輩の俳優・財木琢磨に指摘されたことを記している。
この投稿に、ファンからは「お茶目なオチに爆笑」「本格的で美味しそう」「後輩にツッコミ入れられる高橋さんが可愛い」「惚れ直しました」「真似したい」「さっぱりして夏にぴったり」「そんなハプニングがあったとは思えない」「料理を差し出す姿にキュンとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60歳俳優「真似したい」夏にピッタリの本格手作り中華
◆高橋克典、夏向け中華料理に挑戦
高橋は「今夜は最近始まった ＃李錦記夏季中華プロジェクト に参加してみました」とつづり、家族へのアンケートで決めた冷製夏中華2品に挑戦したことを報告。1品目は、炒めた後で冷ましたキャベツやピーマンの上に、茹でて水気を切った豚肉を山盛りに乗せてタレを回しかけた「豚バラの冷しゃぶ」を披露した。「暑い時期の食欲が落ち気味な時も、これはスッキリ。ばくばくいける」と味を絶賛し、「料理はこのところ久しぶりにやってますが、これはなかなかの成功作。ってレシピ通りに作ったらとても美味しい」と紹介している。
また、完成した料理を掲げる自身の写真について「口に味見した豆腐ついてるし。笑」「可愛い後輩財木琢磨よ教えてくれてありがとう」と、後輩の俳優・財木琢磨に指摘されたことを記している。
◆高橋克典の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お茶目なオチに爆笑」「本格的で美味しそう」「後輩にツッコミ入れられる高橋さんが可愛い」「惚れ直しました」「真似したい」「さっぱりして夏にぴったり」「そんなハプニングがあったとは思えない」「料理を差し出す姿にキュンとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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