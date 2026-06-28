初対面の女性に「仲良くなれそう！」と思ってもらえる話題９パターン
合コンなどで初対面の女の子と話すとき、どんな話題なら自然に会話できるのでしょうか。最初の「つかみ」が失敗すると、盛り上がらないままお開きなんて危険も。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに意見を募り「初対面の女性が『仲良くなれるかも！』と素敵な出会いを感じる話題」としてまとめてみました。
【１】新聞に出ているような時事ネタ
「みんなが気にしてることを話題に選ぶ」（30代女性）というように、ニュースに取り上げられるような出来事は、共通の話題にしやすそうです。記事の受け売りではなく、自分なりの考えや感想を添えて話せば知的なイメージを与えることもできるかもしれません。
【２】好きな異性のタイプについての話題
「合コンとかならこのくらい直球でOK」（20代女性）というように、恋人を探しに来ている女の子の場合は、世間話よりもお互いの恋愛観が分かる話をしたいと思っているのかもしれません。とはいえ、いきなり聞くとデリカシーがない印象なので、自分の好みを先に伝えたほうが無難でしょう。
【３】好きなアーティストや音楽についての話題
「音楽の趣味があうかどうかわかる」（20代女性）というように、好みの歌手や曲の話題は提供しやすい上、話が合えばすぐに意気投合できそうです。携帯の着信音やカラオケの選曲などをチェックして、趣味が合いそうなときは話を振ってみてはいかがでしょうか。
【４】おいしいお店や旅行などの話題
「旅行ネタは鉄板です！」（30代女性）というように、話題のレストランやショップ、旅先での話などに、興味を持たない女の子は少ないと断言する人もいます。食通や旅人ぶる必要はなく、地元で一番有名なスポットを紹介するだけでも食いついてもらえるでしょう。
【５】お互いの趣味についての話題
「楽しそうに話してくれるので、聞いてるこっちも楽しくなれる」（20代女性）というように、今ハマっていることをお互いに話してみるのもいいかもしれません。マニアックな話を一方的にするのではなく、できるだけ女の子の話を引き出すように意識することが、心を開いてもらうコツと言えそうです。
【６】最近観た映画やドラマの話題
「同じ映画の話をしているとき、親近感を覚えるかも」（20代女性）というように、映画やドラマ好きの女の子には、最近観た作品の話が盛り上がりそうです。話題づくりが苦手な方は、時間があるときに大ヒット映画やドラマを観ておいて損はないでしょう。
【７】オススメのスマホアプリやモバイルサイトの話題
「興味あるし、一緒に見ながら話せるのでいいかも」（10代女性）というように、モバイル片手に、流行りのアプリやサイトについて女の子と話してみるのもよさそうです。女の子がスマホを取りだしたとき、さりげなく「どんなアプリ入れてる？」などと尋ねるのが自然かもしれません。
【８】野球やサッカーなどスポーツの話題
「あんまり詳しくないけど、世界大会をやっているような競技なら話せる」（20代女性）というように、テレビで頻繁に放映されているスポーツのネタなら歓迎という女の子もいます。ただし、同じ巨人ファンだと思って話をしていたら、「アンチ巨人」だったなど、リスクはあるので、まずは女の子の話に耳を傾けたいところです。
【９】お互いの出身地についての話題
「珍しい方言の話など話題が広がりやすい」（20代女性）というように、生まれ故郷をネタにすれば、話すことはいろいろと見つかりそうです。ただし、「なまってるね」「ド田舎だね」など、相手を傷つける恐れがある発言は慎みましょう。
女の子と一緒に盛り上がれる話題には、誰にでも通用する鉄板ネタは存在しないのかもしれません。自分から一方的に話し続けるのではなく、女の子の会話を引き出すことに注力して、その内容をもとに話題選びをするのがベターと言えそうです。（外山武史）
【１】新聞に出ているような時事ネタ
「みんなが気にしてることを話題に選ぶ」（30代女性）というように、ニュースに取り上げられるような出来事は、共通の話題にしやすそうです。記事の受け売りではなく、自分なりの考えや感想を添えて話せば知的なイメージを与えることもできるかもしれません。
「合コンとかならこのくらい直球でOK」（20代女性）というように、恋人を探しに来ている女の子の場合は、世間話よりもお互いの恋愛観が分かる話をしたいと思っているのかもしれません。とはいえ、いきなり聞くとデリカシーがない印象なので、自分の好みを先に伝えたほうが無難でしょう。
【３】好きなアーティストや音楽についての話題
「音楽の趣味があうかどうかわかる」（20代女性）というように、好みの歌手や曲の話題は提供しやすい上、話が合えばすぐに意気投合できそうです。携帯の着信音やカラオケの選曲などをチェックして、趣味が合いそうなときは話を振ってみてはいかがでしょうか。
【４】おいしいお店や旅行などの話題
「旅行ネタは鉄板です！」（30代女性）というように、話題のレストランやショップ、旅先での話などに、興味を持たない女の子は少ないと断言する人もいます。食通や旅人ぶる必要はなく、地元で一番有名なスポットを紹介するだけでも食いついてもらえるでしょう。
【５】お互いの趣味についての話題
「楽しそうに話してくれるので、聞いてるこっちも楽しくなれる」（20代女性）というように、今ハマっていることをお互いに話してみるのもいいかもしれません。マニアックな話を一方的にするのではなく、できるだけ女の子の話を引き出すように意識することが、心を開いてもらうコツと言えそうです。
【６】最近観た映画やドラマの話題
「同じ映画の話をしているとき、親近感を覚えるかも」（20代女性）というように、映画やドラマ好きの女の子には、最近観た作品の話が盛り上がりそうです。話題づくりが苦手な方は、時間があるときに大ヒット映画やドラマを観ておいて損はないでしょう。
【７】オススメのスマホアプリやモバイルサイトの話題
「興味あるし、一緒に見ながら話せるのでいいかも」（10代女性）というように、モバイル片手に、流行りのアプリやサイトについて女の子と話してみるのもよさそうです。女の子がスマホを取りだしたとき、さりげなく「どんなアプリ入れてる？」などと尋ねるのが自然かもしれません。
【８】野球やサッカーなどスポーツの話題
「あんまり詳しくないけど、世界大会をやっているような競技なら話せる」（20代女性）というように、テレビで頻繁に放映されているスポーツのネタなら歓迎という女の子もいます。ただし、同じ巨人ファンだと思って話をしていたら、「アンチ巨人」だったなど、リスクはあるので、まずは女の子の話に耳を傾けたいところです。
【９】お互いの出身地についての話題
「珍しい方言の話など話題が広がりやすい」（20代女性）というように、生まれ故郷をネタにすれば、話すことはいろいろと見つかりそうです。ただし、「なまってるね」「ド田舎だね」など、相手を傷つける恐れがある発言は慎みましょう。
女の子と一緒に盛り上がれる話題には、誰にでも通用する鉄板ネタは存在しないのかもしれません。自分から一方的に話し続けるのではなく、女の子の会話を引き出すことに注力して、その内容をもとに話題選びをするのがベターと言えそうです。（外山武史）