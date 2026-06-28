◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は日本時間28日、グループステージが最終日を迎え、ノックアウトステージ進出のチームが確定。アジア勢からは日本とオーストラリアの2チームが勝ち上がりました。

今大会は史上最多48チームが参加。各組上位2チームとグループ3位でも上位8チームがノックアウトステージに進出が可能となりました。

F組の日本は26日の第3節スウェーデン戦を1-1の引き分けで、1勝2分の勝ち点5で組2位となり、勝ち上がりが決定。またD組のオーストラリアはトルコ相手に初戦を白星発進するなど、勝ち点4の2位でグループステージ突破を決めました。

一方、イランと韓国は勝ち点3の組3位で終了。残されたグループステージ最終日の3試合の結果を待つ状況となっていました。

28日はK組コンゴ民主共和国がウズベキスタンに逆転勝利し、韓国がノックアウトステージ進出圏外へ。さらにイランは、J組アルジェリアとオーストリアが引き分けたことで、3位内の9番手で次点となり、ノックアウトステージ進出を逃しました。

これによりアジア勢のグループステージ突破は、日本とオーストラリアのみ。また5チームが最下位でイラク、ヨルダン、ウズベキスタンは3連敗。引き分けで勝ち点を挙げたカタールやサウジアラビアも勝利がなくグループステージ敗退となりました。

ノックアウトステージは、日本が30日にブラジルと激突。オーストラリアは7月4日にエジプトと戦います。