阪神の糸井嘉男ＳＡと秋山拓巳ＢＡ、さらにはタイガースＷＯＭＥＮの田垣朔來羽選手、矢島莉々果選手が２８日、兵庫県西宮市の児童養護施設「善照学園」を訪問。トライアルベースボールの活動を行った。

この日は、施設で暮らしている幼児から高校生までの約３０人が参加。秋山ＢＡによるキャッチボールの指導や、糸井ＳＡがフルスイングを披露するなどした。終盤にはプレゼントをかけたじゃんけん大会を開催。白熱し、中には敗れて涙を流す子どももいた。まさかの事態に糸井ＳＡは追加でプレゼントを渡すなど、優しく接した。終始笑い声が絶えない時間になった。

初めて児童養護施設を訪問した糸井ＳＡは「すごく笑顔になってくれて、僕らの力にもなった。ちっちゃい子も糸井さん！って言ってくれてうれしかった」と振り返り「野球をやってくれる子が出てきたらいいなと思う」と語った。秋山ＢＡは「いい機会だった。なかなか難しい環境の中で生活してると思うけど、僕らがくることによって、なにか目標をつかんでくれることもあると思う。（今後も）選択肢を広げられるような、明るくなるようなことを伝えていけたら」と話した。