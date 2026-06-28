乃木坂46、一ノ瀬美空センターの「是非に及ばず」MVが公開 感情を開放、意欲的な内容に
アイドルグループ・乃木坂46の42ndシングル「是非に及ばず」（7月22日リリース）のMUSIC VIDEO（MV）が28日、同グループの公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】乃木坂46の新曲「是非に及ばず」MV
「是非に及ばず」は、CDリリースに先駆けて6月13日に先行配信され、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務めることでも話題となっている。
今回のMVは、楽曲の持つ“パンク”な世界観を表現し、乃木坂46にとっても意欲的なものとなった。レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」と共に感情を開放し、ラストシーンではスクラップに囲まれながら力強く踊る。渡邊直監督が手がけている。
センターを務めた一ノ瀬は「是非に及ばず」MV撮影を「自分のまだ出したことのない表情や雰囲気を出すことができ、新しい扉を一つ開けたような感覚があります」と振り返っている。
【動画】乃木坂46の新曲「是非に及ばず」MV
「是非に及ばず」は、CDリリースに先駆けて6月13日に先行配信され、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務めることでも話題となっている。
今回のMVは、楽曲の持つ“パンク”な世界観を表現し、乃木坂46にとっても意欲的なものとなった。レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」と共に感情を開放し、ラストシーンではスクラップに囲まれながら力強く踊る。渡邊直監督が手がけている。
センターを務めた一ノ瀬は「是非に及ばず」MV撮影を「自分のまだ出したことのない表情や雰囲気を出すことができ、新しい扉を一つ開けたような感覚があります」と振り返っている。