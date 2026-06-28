乃木坂46「是非に及ばず」Music Videoより

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　アイドルグループ・乃木坂46の42ndシングル「是非に及ばず」（7月22日リリース）のMUSIC VIDEO（MV）が28日、同グループの公式YouTubeチャンネルで公開された。

【動画】乃木坂46の新曲「是非に及ばず」MV

　「是非に及ばず」は、CDリリースに先駆けて6月13日に先行配信され、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務めることでも話題となっている。

　今回のMVは、楽曲の持つ“パンク”な世界観を表現し、乃木坂46にとっても意欲的なものとなった。レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」と共に感情を開放し、ラストシーンではスクラップに囲まれながら力強く踊る。渡邊直監督が手がけている。

　センターを務めた一ノ瀬は「是非に及ばず」MV撮影を「自分のまだ出したことのない表情や雰囲気を出すことができ、新しい扉を一つ開けたような感覚があります」と振り返っている。